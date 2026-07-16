باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یونان با اعمال بسته بیست‌ویکم تحریم‌ها علیه روسیه مخالفت کرد، زیرا کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده بود که ممنوعیت حمل‌ونقل گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه را نیز در آن بگنجاند. به گزارش فایننشال تایمز به نقل از منابع، این اقدام تأثیر منفی بر کسب‌وکار یونان خواهد داشت.

در تاریخ ۱۵ ژوئیه، سفیران کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در تلاش برای توافق بر سر بسته بیست‌ویکم تحریم‌ها علیه روسیه ناکام ماندند و مذاکرات به ۲۳ ژوئیه موکول شد.

به گزارش فایننشال تایمز، در نشست گذشته، یک نماینده یونانی اعلام کرد که تحریم‌هایی که به معنای ممنوعیت حمل‌ونقل ال‌ان‌جی روسیه است، شرکت کشتیرانی یونانی دایناگاس را نابود خواهد کرد.

بر اساس پورتال اطلاعات دریایی اکوئاسیس، دایناگاس دارای ۲۷ نفتکش ال‌ان‌جی است. این شامل یک سوم ناوگان تانکر‌های یخ‌شکن کلاس Arc۷ است که دارای طراحی مقاوم‌تری هستند و به آنها امکان می‌دهد در شرایط سخت قطب شمال در نزدیکی کارخانه یامال ال‌ان‌جی فعالیت کنند.

همانطور که فایننشال تایمز توضیح داد، سفیر یونان به همکاران خود گفت که در صورت تصویب بسته بیست‌ویکم تحریم‌ها به شکل فعلی، دایناگاس قادر به استفاده از کشتی‌های خود در سایر مناطق جغرافیایی نخواهد بود و در نتیجه مجبور به فروش آنها به شرکت‌های غیرغربی خواهد شد. خاطرنشان می‌شود که قیمت این کشتی‌های بسیار تخصصی به ۳۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

منبع: تاس