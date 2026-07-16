یارانه نقدی مرحله ۱۸۵ مربوط به تیر ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: یارانه مرحله ۱۸۵ مربوط به تیر ماه سال جاری به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۶۶۱ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۸۹۸ نفر در دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۷۸۷ نفر در دهک‌های اول تا سوم قراردارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه بحساب سرپرستان این خانوار‌ها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

برچسب ها: یارانه نقدی ، سازمان هدفمندی یارانه‌ها
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
سلام برخی از خانوار ها ازسال قبل به جهت تراکنش مالی وخرید باکارت بانکی یارانه آنان قطع گردید وباتوجه به ثبت بررسی نتیجه حاصل نشد لطفا درمورد نحوه پرداخت یارانه بازنگری وباتوحه به تورم مد نطر قرار گیرد .
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
م
۱۳:۲۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
قرار بود 3 برابر بشه این دفه چی شد بس همش دروغ مثل افزایش کالابرگ خودشون تو رفاه مردم تو بدبختی کامل
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
نیومده بحساب هنوز
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۳:۲۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
صندوق امداد ولایت واریز نشده تالین ساعت
سپاس
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۳۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
فقط یارانه رو به موقع میریزن چون انقدر کمه باهاش نمیشه کاری کرد اگه میشد یه کاری کرد یه ماه دیر میریختن یه ماه نمیریختن
۱
۱۱
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