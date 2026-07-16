رئیس فدراسیون کشتی عملکرد یکساله این فدراسیون را در مجمع عمومی تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس فدراسیون کشتی در مجمع عمومی سالیانه این فدراسیون، با تشریح گزارش عملکرد سال گذشته، از 62 اعزام برون مرزی، برپایی 172 مرحله اردوی تیمهای ملی، کسب 489 مدال در رقابتهای مختلف و توسعه زیرساختهای فنی، آموزشی و فناوری این رشته خبر داد.
علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، در مجمع عمومی سالیانه این فدراسیون گزارشی از مهمترین اقدامات، برنامهها و دستاوردهای سال گذشته ارائه کرد.
وی با اشاره به حجم گسترده فعالیتهای بینالمللی کشتی ایران اظهار داشت: سال گذشته ۶۲ اعزام برون مرزی انجام شد که هر یک مستلزم صرف هزینههای قابل توجهی بوده است. در حال حاضر نیز شش کشتیگیر کشورمان برای حضور در اردو و رقابتهای بینالمللی در مجارستان به سر میبرند و اعزامهای برون مرزی بهصورت مستمر و متناسب با تقویم مسابقات ادامه دارد.
رئیس فدراسیون کشتی با تأکید بر اهمیت حضور مستمر در میادین بینالمللی افزود: کشتی از معدود رشتههایی است که در بازیهای المپیک ۱۲ سهمیه دارد و از ظرفیت بسیار بالایی برای مدالآوری برخوردار است، از همین رو استمرار حضور در مسابقات و اردوهای بینالمللی یک ضرورت فنی محسوب میشود.
وی در تشریح عملکرد تیمهای ملی گفت: حاصل این برنامهریزیها، کسب ۴۸۹ مدال در رقابتهای مختلف بوده است که ۲۵۳ مدال آن به رنگ طلا بود. همچنین رکورد جوانترین مدالآور تاریخ کشتی ایران نیز شکسته شد و پیام احمدی در ۱۸ سالگی این عنوان را به خود اختصاص داد.
دبیر با اشاره به برنامههای آمادهسازی تیمهای ملی خاطرنشان کرد: در طول سال گذشته ۱۷۲ مرحله اردو برگزار شد که در هر دوره به طور میانگین ۲۰۶ کشتیگیر و مربی حضور داشتند. همچنین ۲۲ مسابقه داخلی و هشت رقابت بینالمللی برگزار شد و امسال نیز برای نخستین بار لیگ جوانان به مسابقات اضافه شد، چرا که اعتقاد داریم حضور مستمر در رقابتها، عامل اصلی حفظ آمادگی کشتیگیران است.
وی با قدردانی از حمایتهای وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، کشتی را بهصورت حرفهای و با اشراف بر جزئیات دنبال میکند و نگاه ایشان و مجموعه معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای به این رشته، نگاهی حمایتی و توسعهمحور بوده است که در اجرای برنامههای فدراسیون نقش مؤثری داشته است.
رئیس فدراسیون کشتی از گسترش لیگ کشتی نیز خبر داد و گفت: امسال باشگاههای استقلال و تراکتور هم در لیگ کشتی تیمداری خواهند کرد که میتواند به توسعه این رقابتها و افزایش انگیزه میان استعدادهای جوان کمک کند.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت منابع انسانی این رشته اظهار داشت: اکنون شش هزار مربی فعال در کشور داریم که از این میان، یک هزار و ۵۰۰ نفر بهصورت حرفهای از طریق مربیگری امرار معاش میکنند. در سال گذشته نیز ۱۲۲ دوره آموزشی برگزار شد، هرچند همچنان با کمبود مربی در برخی بخشها مواجه هستیم.
دبیر افزود: برای ارتقای خدمات آموزشی و اداری، اپلیکیشن اختصاصی فدراسیون راهاندازی شده است و بخش مهمی از فرآیندهای آموزشی و اجرایی از طریق این سامانه انجام میشود.
وی با اشاره به توسعه رسانهای کشتی گفت: تمامی مسابقات کشتی بهصورت زنده از تلویزیون اینترنتی اختصاصی فدراسیون و همچنین از طریق رسانه ملی پوشش داده شد و برنامههای تحلیلی با حضور کارشناسان برگزار میشود که بهطور میانگین دستکم ۱۵ هزار نفر مخاطب دارند.
رئیس فدراسیون کشتی همچنین از فعالیت اندیشکده کشتی ایران، بهرهگیری از ظرفیت هوش مصنوعی در بخشهای مختلف فنی و مدیریتی، بازسازی کمپهای تیمهای ملی، نوسازی کامل تجهیزات بدنسازی و احداث موزه کشتی بهعنوان دیگر اقدامات شاخص سال گذشته نام برد.
وی با اشاره به توسعه جامعه آماری این رشته اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ هزار کشتیگیر بیمهشده در کشور داریم و هدفگذاری ما رسیدن به یک میلیون کشتیگیر است. زمانی که فعالیت این دوره مدیریتی آغاز شد، به دلیل شرایط ناشی از کرونا، آمار ورزشکاران فعال به شکل محسوسی کاهش یافته بود.
دبیر همچنین از برنامهریزی برای افزایش حضور ایران در ساختار مدیریتی اتحادیه جهانی کشتی خبر داد و گفت: یکی از اهداف مهم فدراسیون، کسب کرسیهای مؤثر بینالمللی، بهویژه عضویت در هیأت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی است.
وی همچنین افتتاح و بهرهبرداری از موزه کشتی ایران را از دیگر اقدامات شاخص سال گذشته برشمرد و گفت: این موزه با هدف حفظ و نمایش تاریخ پرافتخار کشتی ایران، صیانت از میراث ارزشمند این رشته و انتقال آن به نسلهای آینده راهاندازی شده است.
علیرضا دبیر با اشاره به اقدامات فرهنگی فدراسیون اظهار داشت: خانواده شهدای کشتی همواره مورد تکریم قرار گرفتهاند و سالنهای کشتی به نام شهدای این رشته مزین شده است. همچنین تاکنون ۴۸ عنوان کتاب در حوزه کشتی منتشر شده و کتابی نیز درباره شهدای کشتی و سیره و منش آنان در دست تألیف است.
رئیس فدراسیون کشتی در پایان با اشاره به عملکرد مالی فدراسیون گفت: مجموع افتخارات و اقدامات سال گذشته، با عملکرد مالی حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان همراه بوده است.