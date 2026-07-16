باشگاه خبرنگاران جوان-ذ حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب در همایش سراسری مبلغان اربعین ۱۴۰۵ که پیش از ظهر امروز در محل نمایندگی ولیفقیه در امور حج و زیارت برگزار شد با قدردانی از کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین و همه دستگاههای همکار در ایران و عراق، اظهار کرد: اگر همکاریهای صمیمانه و گسترده برادران عراقی نبود، برگزاری این حرکت عظیم مردمی امکانپذیر نمیشد. شهید بزرگوار انقلاب نیز همواره بر قدردانی از مردم عراق و خدمتگزاران اربعین تأکید داشتند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت در ادامه با اشاره به شرایط ویژه اربعین امسال تصریح کرد: امسال اربعین، اربعینی متفاوت و ویژه است و همه ما باید با تلاش و مسئولیت بیشتری در این مسیر گام برداریم. یاد و خاطره شهیدان، به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، باید در همه برنامههای اربعین زنده نگه داشته شود و این حرکت عظیم به نام و یاد آنان آغاز گردد.
وی سپس نخستین محور مورد نیاز برای فعالیت مبلغان را پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: آرمانهای انقلاب همچون عدالت، آزادی، وحدت، استقلال و دستیابی به حیات طیبه، ارزشهایی فطری و اسلامی هستند که باید برای زائران تبیین شوند. فضای معنوی اربعین بهترین فرصت برای انتقال این مفاهیم است زیرا دلها در این سفر بیش از هر زمان دیگری آماده پذیرش حقایق دینی است.
نواب در ادامه بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت تأکید کرده و افزود: نباید در ترویج فرهنگ ایستادگی و مقاومت هیچگونه کوتاهی صورت گیرد. وعده الهی بر این است که پیروزی در سایه صبر و استقامت حاصل میشود و امت اسلامی نیز تنها با پایداری به نصرت الهی دست خواهد یافت.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، امیدآفرینی را سومین محور مأموریت مبلغان برشمرد و اظهار داشت: هرچند سختیها و فشارها وجود دارد، اما نباید اجازه داد یأس بر جامعه حاکم شود. قیام امام حسین(ع) نشان داد که حتی در اوج مصائب نیز امید به وعده الهی از بین نمیرود و ثمره همان استقامت، گسترش نام و پیام سیدالشهدا(ع) در سراسر جهان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به توطئههای استکبار گفت: دشمن به صورت مستمر در عرصه رسانه و جنگ شناختی فعال است بنابراین مبلغان باید با شناخت دقیق توطئهها و حضور فعال در میدان تبیین، پاسخگوی شبهات باشند و اجازه ندهند دشمن افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
نواب سپس با اشاره به اهمیت بیانیه گام دوم انقلاب تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی اهتمام ویژهای به تبیین و اجرای بیانیه گام دوم داشتند و انتظار داشتند این سند راهبردی در جامعه بهدرستی معرفی و عملیاتی شود. اربعین یکی از بهترین فرصتها برای تبیین مفاهیم این بیانیه و ترویج سبک زندگی اسلامی در میان زائران است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: سبک زندگی مسلمانان باید برگرفته از سیره اهلبیت(ع) باشد و نباید فرهنگ و سبک زندگی غربی جایگزین ارزشهای اسلامی شود. این موضوع از محورهایی بود که رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره بر آن تأکید داشتند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت در بخش پایانی سخنان خود، جهاد تبیین را از مهمترین رسالتهای مبلغان دانست و اظهار کرد: قیام امام حسین(ع) از آغاز بر پایه تبیین حقایق و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر شکل گرفت. امروز نیز جهاد تبیین باید در متن فعالیتهای فرهنگی اربعین قرار گیرد؛ میراث ارزشمندی که رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره بر آن تأکید میکردند و خود نیز در عمل پیشگام آن بودند.
وی در پایان ضمن دعا برای توفیق مبلغان، زائران و خدمتگزاران اربعین، از خداوند متعال خواست همه خادمان اسلام، رزمندگان جبهه حق و مقام معظم رهبری را مشمول عنایات ویژه خود قرار دهد و پیروزی نهایی جبهه اسلام بر جبهه باطل را هرچه زودتر محقق سازد.
منبع:روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم