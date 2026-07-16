باشگاه خبرنگاران جوان- سید محمدشروین اسبقیان در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون کشتی، با قدردانی از عملکرد این فدراسیون اظهار داشت: در دوره مدیریت علیرضا دبیر، شاهد افتخارات بسیار قابل توجهی در کشتی ایران بوده‌ایم، افتخاراتی که علاوه بر موفقیت‌های ورزشی، با ترویج فرهنگ، اخلاق و هویت ملی همراه بوده است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره موفقیت‌های کشتی ایران گفت: دو اتفاق ارزشمند در کشتی ایران رخ داد که مورد توجه و تمجید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت؛ نخست، قهرمانی همزمان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در جهان و دوم، رفتار فرهنگی و ارزشمند ملی‌پوشان که همراه با کادر فنی در مراسم اهدای مدال، با احترام نظامی به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان افزود: مقام معظم رهبری این موفقیت‌ها را با تعابیری همچون «موفقیت‌های اعجاب‌انگیز» و «رفتار‌های تحسین‌برانگیز» مورد تقدیر قرار دادند و تأکید کردند هرگاه قدرت و معنویت در کنار یکدیگر قرار بگیرند، ارزش‌های والایی خلق خواهد شد.

اسبقیان با اشاره به رویکرد وزارت ورزش و جوانان در دولت کنونی تصریح کرد: دکتر احمد دنیامالی همواره تأکید داشته‌اند که منویات مقام معظم رهبری باید در عرصه ورزش جاری و عملیاتی شود و امروز شاهد تحقق این رویکرد در فدراسیون کشتی هستیم، جایی که موفقیت‌های قهرمانی در کنار رفتار‌های فرهنگی و اخلاقی، تصویری شایسته از ورزش جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به رویکرد این وزارتخانه در حمایت از رشته‌های مدال‌آور گفت: به دستور وزیر ورزش و جوانان، ستاد ورزش‌های مدال‌آور تشکیل شده است تا با برنامه‌ریزی تخصصی، از رشته‌های پایه و مدال‌آور کشور حمایت هدفمند صورت گیرد. کشتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رشته‌های پایه و مدال‌آور ایران، جایگاه ویژه‌ای در این ساختار دارد و بخش مهمی از برنامه‌ریزی‌های وزارت ورزش به توسعه هرچه بیشتر این رشته اختصاص یافته است.

اسبقیان ادامه داد: زمانی که مقام معظم رهبری موفقیت‌های کشتی و درخشش سایر رشته‌های ورزشی را مشاهده کردند، از ورزش کشور تقدیر کردند و این موضوع نشان می‌دهد نتیجه تلاش‌های مجموعه ورزش، زمانی ارزشمندتر خواهد بود که با فرهنگ، اخلاق و هویت ایرانی ـ اسلامی همراه باشد.

وی با بیان اینکه در مدیریت دکتر دنیامالی و عملکرد فدراسیون‌ها، افتخارات ورزشی با خلق ارزش‌های فرهنگی همراه شده است، افزود: فدراسیون کشتی در این مسیر نمونه‌ای موفق، اثرگذار و پرستاره در ورزش کشور به شمار می‌رود.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از تجربه قهرمانان در مدیریت ورزش اظهار داشت: مسئولیت اداره ورزش کشور باید در اختیار افرادی باشد که سال‌ها در میدان ورزش تلاش کرده و با سختی‌ها، فراز و نشیب‌ها و الزامات قهرمانی آشنا باشند. علیرضا دبیر به‌عنوان یک قهرمان پرافتخار، با شناخت دقیق از نیاز‌های ورزش قهرمانی، مسیر مدیریت این فدراسیون را دنبال می‌کند.

وی همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را از دیگر نقاط قوت فدراسیون کشتی دانست و گفت: امروز آثار برنامه‌ریزی، مدیریت علمی و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف فدراسیون کشتی کاملاً مشهود است و نتایج ارزشمند آن در موفقیت‌های این رشته نمود یافته است.

اسبقیان با اشاره به اقدامات فرهنگی فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: فضای ساختمان اداری فدراسیون سرشار از جلوه‌های فرهنگی، معنوی و هویت‌بخش است؛ از یاد و نام خداوند متعال تا تکریم شهدا، ایثارگران و قهرمانان، همه نشان می‌دهد که این فدراسیون تنها به موفقیت‌های ورزشی نمی‌اندیشد، بلکه به ترویج فرهنگ و ارزش‌های اصیل نیز اهتمام ویژه دارد.