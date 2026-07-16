باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس برآورد پژوهشگران به سرپرستی کریستوفر کالاهان از دانشگاه ایندیانا، موج گرمای ۲۲ تا ۲۸ ژوئن حدود هزاران نفر را در سراسر اروپا به کام مرگ کشانده است.
در همین خصوص تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «میلیونها نفر در سراسر اروپا در شرایط گرمای شدید زندگی میکنند؛ صدها نفر جان باختهاند، مدارس بسته شدهاند و شبکههای برق تحت فشار قرار گرفتهاند».
قاره سبز که علی رغم تمامی ادعاها پیرامون توسعه یافتگی همچنان در مقابله با پدیدههای طبیعی نظیر گرما و سرما تلفات بسیاری میدهد، بهشت آمال جماعت خود تحقیری است که سالها از پیشرفت کشورهای اروپا دستاویزی برای تحقیر مردم و کشور خود بهره میبرند. اما در فاجعه تابستان ۲۰۲۶ اروپا نه تنها سکوت کرده که آن را توجیه میسازند.
بیبیسی اخیرا گزاشی از میزان مرگ بر اثر گرما در دو کشور بزرگ اروپایی انگلیس و فرانسه منتشر کرده است که حکایت از تلفات «بیش از ۴۷۰۰ نفری این دو کشور در دو ماه مه و ژوئن» دارد. از این آمار ۲۷۰۰ نفر در انگلیس و ۲۰۲۵ نفر در فرانسه تلف شدهاند.
انگلیس و فرانسه که به همراه آلمان، به عنوان «تروئیکای اروپایی» رهبران قاره سبز به شمار میروند، نمایی از اروپای رو به افولی هستند که حتی در دست و پنجه نرم کردن با پدیدههای جوی ضعفهای خود را نمایان میسازند. چنانچه آلمان نیز براساس اعلام موسسه «رابرت کخ» صدها شهروند خود را در گرمای تابستان از دست داده است.
اکنون صحنههایی در اروپا مشاهده میشود که با هیچ معیاری قابل درک نیست؛ البته معیارهایی که غربگراها در طی سالهای گذشته سعی داشتند آنها را عاملی برای سنجش میزان توسعه یافتی کشورمان در مقابل کشورهای غربی مطرح سازند.
اگر یادمان باشد در زمستان سال ۲۰۲۲ که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، اروپا اندکی در تامین سوخت لازم در سرمای آن سال به سختی افتاده بود، میزان تلفات بالای قاره سبز در زمستان (بیش از ۶۰ هزار کشته) باعث ایجاد مباحثی در این خصوص شده بود.
در همان زمان نیز اپوزیسیون و قماش غربگرا تمام تلاش خود را میکردند تا دامان اروپا را از فاجعه پیش آمده پاک سازند. حتی یکی از مجریهای سابق صداوسیما که اکنون در نقش اپوزیسیون داخلی نقش ایفا میکند، در برنامه اینترنتی خود نتوانست عقدهاش از مرگ و میر زمستانی اروپا را پنهان سازد و به جمله «زمستان سخت اروپا» که آن سال باب شده بود، طعنه زد.
در روزهای گذشته کلیپ جنجال و آشوب در فروشگاههای فرانسه برای خرید کولر یا وسایل سرمایشی که در شبکههای اجتماعی وایرال شده است، تصاویری بدون روتوش از چهره واقعی اروپا را فاش میسازد.
وحید یامین پور از فعالان رسانهای با اشاره به خبر بیبیسی در خصوص تلفات گرما در انگیس و فرانسه نوشته است: «عکس بدون تیتر (بیبیسی) بیشتر با خبری دربارهی تفریحات تابستانی مردم همیشه خوشبخت اروپا تناسب دارد. در خبر مربوط به مرگ، نه از تصویر جنازهها خبری هست نه حتی بیمارستان و آمبولانس. انگار مردم از سر افراط در خوشگذرانی جان باختهاند.»
در فاجعه تابستان اروپا نیز رسانههای غربی و البته برخی از رسانههای فارسی زبان اپوزیسیون سعی کردهاند تا این میزان از تلفات را به گردن افزایش چند درجهای گرمای هوا در کره زمین بیندازند.
در حالی که بیبیسی سعی کرده در بازی با کلمات و اصطلاحات «گرمای کمسابقه» یا مرگ «مرتبط با گرمای بلند در اروپا» را مقصر اصلی این فاجعه نشان دهد، رسانه صهیونیستی اینترنشنال حتی به جعل آمار کشتهها پرداخته است.
این رسانه اسرائیلی نوشته است: «موج گرمای کمسابقه در غرب اروپا با ثبت رکوردهای دمایی، «دهها قربانی» بر جای گذاشته است.»
هربار که گرما یا سرما با سوء مدیریت در کشورهای غربی جان افرادی را میگیرد، دستگاه تبلیغاتی غرب و رسانههای معاند سعی در لاپوشانی آن دارند. اما وقتی نظیر همین اتفاق حتی با شدت بسیار کمتری در ایران رخ بدهد، هجمههای رسانهای آغاز میشود.
در شرایط کنونی که از دید این رسانهها مشخص شده دولتهای اروپایی در فاجعه تابستان ۲۰۲۶ تقصیری ندارند، لابد باید مقصر را در پیامدهای «تغییرات اقلیمی» جستوجود کنیم نه ضعف دولتهای اروپایی.
منبع: فارس