رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی کشور، پس از بازدید از پایانه مرزی چذابه به همراه استاندار خوزستان، از آمادگی کامل مرزهای ایران و عراق برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین خبر داد و بر ضرورت قدردانی از میزبانی دولت و مردم عراق تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی کشور، روز پنجشنبه ۲۵ تیر در حاشیه بازدید از پایانه مرزی چذابه به همراه سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، گفت: ما از مرزهای شلمچه و شیب‌ عراق بازدید کردیم و خوشبختانه آنچه مشاهده کردیم، هم در سمت ایران و هم در سمت عراق، حاکی از اقدامات بسیار خوب و آمادگی کامل برای پذیرایی از زائران است.

وی افزود: برادران عراقی ما نیز با اشتیاق فراوان آماده‌اند تا از این مرزها بیشترین استفاده را برای تردد زائران داشته باشند و هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام شده است.

پورجمشیدیان با اشاره به استقبال گسترده مردم استان خوزستان تصریح کرد: مردم خوزستان بسیار خوش‌ذوق و همیار هستند. در مسیر حمیدیه، بستان، چذابه و سوسنگرد، مواکب بسیاری توسط مردم و روستاها برپا شده و همه برای خدمت به زائران آمادگی کامل دارند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی کشور ادامه داد: امسال علاوه بر خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله‌الحسین(ع)، یک رسالت مضاعف نیز بر عهده داریم و آن، تشکر و قدردانی از دولت و مردم عراق به خاطر آن تشریفات تاریخی و باشکوهی است که در کربلا و نجف برای رهبر شهید ما انجام شد.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر برگزاری سفر آسان، ارزان و ایمن برای زائران خاطرنشان کرد: همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، باید سفر آسان، ارزان و ایمن را برای همه زائران فراهم کنیم. خوشبختانه در همه مرزهای کشور آمادگی کامل وجود دارد.

پورجمشیدیان درباره زیرساخت‌های حمل‌ونقل اظهار داشت: راهداری کشور و وزارت راه و شهرسازی تلاش خود را انجام داده‌اند. علاوه بر خودروهای عمومی، ظرفیت قطار، وسایل نقلیه عمومی و هوایی نیز هماهنگ شده است تا بیشترین خدمات به زائران ارائه شود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی کشور در پایان تأکید کرد: فکر می‌کنم حداقل به اندازه سال گذشته و حتی بیشتر از آن آمادگی داریم. ان‌شاءالله که مشکلی پیش نیاید و هرچه محبان به اباعبدالله‌الحسین(ع) نیاز داشته باشند، ما انجام وظیفه خواهیم کرد.

منبع: استانداری خوزستان

برچسب ها: استانداری ، اربعین
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