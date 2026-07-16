وزیر جنگ آمریکا در تماس با همتای اسرائیلی خود جزئیات عملیات نظامی در ایران را شرح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، در یک گفتوگوی تلفنی با یسرائیل کاتس، همتای صهیونیست خود، جزئیات عملیات نظامی واشنگتن در ایران را شرح داده است. به گزارش الجزیره، دفتر وزیر جنگ اسرائیل با انتشار بیانیهای اعلام کرده که هگست در این تماس، کاتس را از آخرین تحرکات و اقدامات میدانی آمریکا در خاک ایران مطلع ساخته است.
در مقابل، وزیر جنگ اسرائیل نیز گزارشی از عملیاتهای این رژیم در منطقه -از جمله اقدامات علیه گروههای مورد نظر در سوریه، غزه و لبنان- در اختیار همتای آمریکایی خود قرار داده است. کاتس در جریان این مکالمه، بر اصرار تلآویو بر تداوم حضور در مناطق امنیتی تعیینشده در سوریه، غزه و لبنان تأکید کرده است.
منبع: الجزیره