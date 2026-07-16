فرمانده انتظامی تالش از رفع تصرف اراضی ملی بیش از ۳۵۲ میلیاردی در شهرستان تالش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "عباس حقیقی نیا"گفت: حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویت‌های اصلی پلیس است و مبارزه با زمین‌خواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

وی به دریافت خبر تصرف اراضی ملی در این شهرستان توسط افرادی سودجو و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه اشاره کرد و افزود: ماموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی با کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل‌های اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش تصریح کرد: در بازدید از زمین‌های مورد نظر مشخص شد، افرادی در مجموع ۸ هزار و ۸۲۲ متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را محصور کرده‌اند.

این مقام انتظامی در ادامه بیان داشت: کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرف شده را ۳۵۲ میلیارد و ۹۹ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال برآورد کردند.

سرهنگ حقیقی نیا با اشاره به اینکه با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف انجام شد و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند گفت: رصد دقیق و اشرافیت پلیس بر اقدامات غیرمجاز و مجرمانه متصرفان اراضی ملی و عزم راسخ ماموران انتظامی و دستگاه قضائی؛ برخورد قاطع با پدیده زمین‌خواری را به دنبال دارد.

منبع: اطلاع رسانی پلیس