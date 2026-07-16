باشگاه خبرنگاران جوان-بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در حمایت از پیام رهبر انقلاب مبنی بر حتمیت قصاص و انتقام از قاتلان آقای شهید ایران، بدین شرح است.
بسم الله الرحمن الرحیم
پیام عمیق، راهبردی و دشمنشکن حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) در تقدیر از حماسهسازان مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدساللهنفسهالزکیه) در ایران و عراق، و نیز تأکید و تصریح معظمله بر امر قصاص قاتلان قائد شهید امت، برگ دیگری از معارف اسلامی را بر همگان گشود و ضرورت حرکت در مسیر روشن «یا لثارات الامام» را آشکار ساخت.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر عهد و بیعت خود با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) استوار است و ضمن تأکید بر فصلالخطاب بودن اوامر ایشان، اعلام میدارد:در مسئله خونخواهی امام شهید، هرگونه مصلحتاندیشی دنیایی و محدود ساختن ابعاد فرمان رهبر عزیز انقلاب، مقابله با خواست ملت و عدول از امر رهبری است.
ضروری است مسئولان سیاسی، دیپلماتیک و قضایی، ابعاد گوناگون حق امت اسلامی در انتقام و خونخواهی را در مجامع بینالمللی و در میان افکار عمومی جهان تبیین و پیگیری کنند و اجازه ندهند جنود استکبار با ترفندهای رسانهای و تبلیغاتی، جای جلاد و شهید را دگرگون سازند.
عمل به تکلیف مؤمنانه خونخواهی، برکات آشکار و پنهان فراوانی در پی دارد و آحاد آزادگان جهان باید خود را برای انجام این مأموریت الهی مهیا سازند.
إنشاءالله در سایه تفضلات الهی و ادعیه زاکیه حضرت ولیعصر (عجلاللهتعالیفرجهالشریف) فتح و نصرت قطعی و قریبالوقوع نصیب امت اسلامی گردد و قاتلان جنایتکار و پلید به سزای اعمال خود برسند.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم