سفر نتانیاهو به آمریکا به دلیل به تعویق افتادن مراسم خاکسپاری گراهام به تعویق افتاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که سفر قریب‌الوقوع نتانیاهو به ایالات متحده به تعویق افتاده است.

دفتر نخست‌وزیر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو هفته آینده به ایالات متحده سفر نخواهد کرد، زیرا به نظر می‌رسد مراسم خاکسپاری [سناتور کارولینای جنوبی]لیندسی گراهام تا پایان ماه به تعویق افتاده است.»

اوایل این هفته، رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده بودند که انتظار می‌رود نخست‌وزیر برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و شرکت در مراسم خاکسپاری گراهام به واشنگتن سفر کند.

منبع: رویترز