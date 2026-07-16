باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حقشناس امروز (پنجشنبه) در دیدار با محمدهادی عسکری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر نقش ورزش و نشاط اجتماعی در ارتقای بهرهوری نیروی انسانی، اظهار کرد: سلامت جسم و روح کارکنان، یکی از مهمترین عوامل افزایش کیفیت خدمات و تولید است و هر اقدامی که به بهبود کیفیت زندگی جامعه کارگری منجر شود، سرمایهگذاری برای توسعه کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده طبیعی، گردشگری و رفاهی گیلان افزود: این استان با برخورداری از جنگل، دریا، اقلیم چهارفصل، زیرساختهای اقامتی و مجموعههای رفاهی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ظرفیت آن را دارد که به قطب ملی اردوها، مسابقات و رویدادهای ورزش کارگری کشور تبدیل شود.
استاندار گیلان با بیان اینکه سفر به گیلان نسبت به بسیاری از مقاصد گردشگری کشور مقرونبهصرفهتر است، گفت: این ظرفیت میتواند در خدمت ارتقای سلامت جسمی و روحی کارگران و خانوادههای آنان قرار گیرد و زمینه توسعه گردشگری رفاهی و ورزشی را در سطح ملی فراهم کند.
حقشناس با اعلام آمادگی استانداری برای حمایت از اجرای طرحهای مشارکتی در حوزه ایجاد و توسعه مجموعههای اقامتی، رفاهی و ورزشی ویژه جامعه کارگری، تصریح کرد: توسعه این زیرساختها علاوه بر افزایش رفاه کارگران، موجب رونق گردشگری، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد استان خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از ظرفیتهای موجود هنوز بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفتهاند، اظهار کرد: بهرهبرداری هوشمندانه از امکانات رفاهی، ورزشی و گردشگری، میتواند به افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای بهرهوری نیروی کار منجر شود.
استاندار گیلان همچنین نقش بنگاههای اقتصادی را در توسعه ورزش کارگری مهم دانست و گفت: واحدهای تولیدی و اقتصادی میتوانند در قالب مسئولیتهای اجتماعی، از تشکیل تیمهای ورزشی، برگزاری مسابقات و اجرای برنامههای فرهنگی حمایت کنند؛ اقدامی که علاوه بر افزایش انگیزه کارکنان، به ارتقای بهرهوری بنگاههای اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.
حقشناس با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی گیلان، ثبت جهانی ماسوله، آثار ارزشمندی همچون جام مارلیک و اسپیدمزگت و همچنین دهها جشنواره بومی و محلی را فرصت مناسبی برای پیوند گردشگری، فرهنگ و ورزش دانست و افزود: همزمانی برگزاری رویدادهای ورزشی با جشنوارههای فرهنگی و محلی، میتواند تجربهای متفاوت برای ورزشکاران و خانوادههای آنان رقم بزند و جایگاه گیلان را بهعنوان مقصد ملی گردشگری ورزشی بیش از پیش تقویت کند.
وی خاطرنشان کرد: استانداری گیلان از تمامی برنامههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه توسعه ورزش کارگری، افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای رفاه جامعه کارگری حمایت میکند و آمادگی دارد با همکاری این وزارتخانه، گیلان را به یکی از مهمترین پایگاههای ملی ورزش و گردشگری جامعه کارگری تبدیل کند.
محمدهادی عسکری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این دیدار، گیلان را یکی از مستعدترین استانهای کشور برای توسعه ورزش، گردشگری و برنامههای فرهنگی جامعه کارگری دانست و بر استفاده حداکثری از ظرفیت مجموعههای رفاهی و اقامتی این وزارتخانه در استان تأکید کرد.
وی افزود: همافزایی میان وزارت تعاون، استانداری گیلان و بخش خصوصی، زمینه برگزاری رویدادهای ملی ورزش کارگری، توسعه گردشگری رفاهی و افزایش نشاط اجتماعی جامعه کارگری را فراهم خواهد کرد.
منبع: روابط عمومی