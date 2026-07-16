پلیس راهور استان قم با صدور اطلاعیه ای از مسدود شدن معابر منتهی به خیابان امام خمینی در قم از ساعت ۱۶ امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-پلیس راهور قم اعلام کرد: با توجه به حرکت دسته عزاداری و کاروان نمادین اسرای کربلا در خیابان امام خمینی از تقاطع ۲۰ متری شهید بهشتی به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از ساعت ۱۶ تا پایان مراسم و عادی شدن جریان ترافیک با توجه به وضعیت ترافیک کلیه معابر منتهی به خیابان امام خمینی از میدان امام خمینی تا میدان مطهری محدودیت های ترافیکی برقرار می شود.

از شهروندان محترم تقاضا داریم ضمن همکاری‌ با عوامل پلیس راهور و انتظامی جهت کاهش بار ترافیکی مسیر حرکت از مسیرهای جایگزین خیابان امام زاده ابراهیم و بلوار هفت تیر و امام موسی صدر تردد نمایند.