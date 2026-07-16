حبیب امنیت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0645\u0633\u062a\u0646\u062f \u00ab\u062d\u0628\u06cc\u0628 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u00bb \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u063a\u0644\u0627\u0645\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u063a\u06cc\u0628\u200c\u067e\u0631\u0648\u0631\u060c \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc\u060c \u0645\u062c\u0627\u0647\u062f\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627 \u062e\u062f\u0645\u062a \u0627\u0648 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0632 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n