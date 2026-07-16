باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حبیب امنیت + فیلم

«حبیب امنیت»؛ روایتی از زندگی و مجاهدت‌های شهید غیب‌پرور را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «حبیب امنیت» به مناسبت سالروز شهادت سردار شهید غلامحسین غیب‌پرور، روایتی از زندگی، مجاهدت‌ها و سال‌ها خدمت او در مسیر دفاع از امنیت کشور است.

 

مطالب مرتبط
حبیب امنیت + فیلم
young journalists club

بازدید حاجی‌زاده و محمود باقری از شهر موشکی زیرزمینی قبل از شهادت + فیلم

حبیب امنیت + فیلم
young journalists club

تصاویر حملات سحرگاه امروز سپاه در پاسخ به تجاوز ارتش آمریکا + فیلم

حبیب امنیت + فیلم
young journalists club

هر ضربه آمریکا با پاسخ ایران روبه‌رو می‌شود + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم
۱۰۵۶

روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
اعتراف کم‌سابقه افسر ارشد سابق سیا؛ ما نمی‌توانیم ایران را شکست دهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند! + فیلم
۱۰۴۴

اعتراف کم‌سابقه افسر ارشد سابق سیا؛ ما نمی‌توانیم ایران را شکست دهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند! + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
عاقبت جنگ یک تریلیون دلاری، شکست اهداف آمریکا و پایان حضور واشنگتن در منطقه + فیلم
۸۳۲
نماینده کنگره آمریکا مطرح کرد:

عاقبت جنگ یک تریلیون دلاری، شکست اهداف آمریکا و پایان حضور واشنگتن در منطقه + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
ادعای عدم حمله آمریکا به مناطق غیرنظامی، «دروغی بزرگ» است + فیلم
۷۷۴

ادعای عدم حمله آمریکا به مناطق غیرنظامی، «دروغی بزرگ» است + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
باتلاق نظامی آمریکا در ایران + فیلم
۵۶۷

باتلاق نظامی آمریکا در ایران + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha