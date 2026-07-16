معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری اعضای یک باند پنج نفره گوشی‌قاپی و شناسایی ۳۵ نفر از مالباختگان این پرونده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه سیدقاسم موسوی‌فر معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر وقوع سرقت‌های متعدد گوشی‌قاپی در سطح شهر تهران توسط چند سارق سابقه‌دار با استفاده از دو دستگاه موتورسیکلت کلیک، رسیدگی به موضوع و شناسایی متهمان در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: با تجمیع پرونده‌های شکات و انجام اقدامات تخصصی پلیسی، بررسی صحنه‌های وقوع جرم، تحقیقات میدانی و اقدامات نامحسوس، کارآگاهان موفق شدند هویت یکی از راکبان موتورسیکلت‌ها - که از سارقان سابقه‌دار در زمینه گوشی‌قاپی بود- را شناسایی کنند.

موسوی‌فر ادامه داد: پس از هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی، عملیات دستگیری متهم و همدستانش آغاز شد و مأموران با انجام تعقیب و مراقبت‌های شبانه‌روزی، مخفیگاه وی را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه او را دستگیر کردند. این متهم پس از دستگیری، با ارائه اطلاعات لازم، زمینه شناسایی و دستگیری سایر اعضای باند را فراهم کرد.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: در تحقیقات اولیه، سه عضو اصلی این باند به ارتکاب ۳۵ فقره سرقت گوشی‌قاپی اعتراف و اظهار کردند سرقت‌ها را در بزرگراه‌ها و خیابان‌های شرق تهران، از شهروندانی که به‌صورت موقت در ترافیک متوقف شده و مشغول استفاده از تلفن همراه خود بودند، انجام داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات، دو نفر از خریداران اموال مسروقه نیز در شرق تهران شناسایی و دستگیر شدند.

موسوی‌فر در پایان گفت: متهمان با دستور قضایی برای تکمیل تحقیقات، شناسایی کامل شکات و بررسی ابعاد دیگر پرونده در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند و جزئیات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

منبع: پلیس آگاهی تهران

برچسب ها: پلیس آگاهی ، دستگیری دزد
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
سر دسته ها باید اعدام بشن و اعضا حبس ابد یا قطع یک دست یا ده هزار ضربه شلاق طبق انتخاب خودشون
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۲۶ تير ۱۴۰۵
مجازاتشون باید ۵ برابر باشه چون ۵ نفر بودن و خیلی خطرناک میشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
گوشی منم و هم دزدیدن
تو رو ب خدا پیداش کنین
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
باندهای تبهکاری با توجه به تعداد اعضای باند مجازاتشون باید چند برابر باشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
وقتی قانون هوای مالباخته رو نداشته باشه نتیجه اش میشه اینهمه دزدی .از این طرف دستگیر میکنن دو ماه بعد ازاد میشن .اخه چه خبره اینهمه دزدی ؟؟؟؟؟؟
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