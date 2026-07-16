آمریکا بسته تسلیحاتی ۲ میلیارد دلاری به عربستان فروخت تا بازدارندگی ریاض را در برابر تهدیدات تقویت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - با افزایش تنش‌های نظامی در منطقه، وزارت خارجه آمریکا چراغ سبز خود را به یک بسته تسلیحاتی عظیم به ارزش نزدیک به دو میلیارد دلار برای عربستان سعودی نشان داده است. واشنگتن مدعی شده که این معامله ۱.۹۶ میلیارد دلاری با هدف تقویت امنیت ملی خود و افزایش توان بازدارندگی ریاض در برابر تهدید‌های محتمل، مورد موافقت قرار گرفته است.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده که این فروش با ارتقای امنیت یک متحد کلیدی غیرناتو -که نقشی محوری در ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی منطقه خلیج فارس ایفا می‌کند- به پیشبرد اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده کمک خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است که شرکت «بی‌ای‌ئی سیستمز» (BAE Systems) مستقر در شهر ناشوا، ایالت نیوهمپشایر، به عنوان پیمانکار اصلی این قرارداد تعیین شده است.

وزارت خارجه آمریکا همچنین تصریح کرده که این معامله پیشنهادی، توان دفاعی و بازدارندگی عربستان سعودی را در مواجهه با تهدیدات کنونی و آتی تقویت کرده و هماهنگی عملیاتی این کشور با نیرو‌های آمریکایی، دیگر قدرت‌های منطقه‌ای و نیز نیرو‌های ناتو را بهبود خواهد بخشید.

منبع: الجزیره