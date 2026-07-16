باشگاه خبرنگاران جوان ، سید ایرج کاظمی‌جو فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: پیکر مطهر شهید سید فرشاد علوی عصر روز جمعه ۲۶ تیرماه وارد دهدشت خواهد شد و مراسم استقبال از این شهید والامقام در مرکز شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم تشییع پیکر شهید روز شنبه ۲۷ تیرماه ساعت ۱۷ الی۱۹در زادگاهش روستای جاورده برگزار و پس از آن پیکر مطهر این شهید والامقام در گلزار شهدای این روستا به خاک سپرده و آرام خواهد گرفت.

کاظمی‌جو همچنین بر پوشش گسترده رسانه‌ای، مستندسازی مراسم و همکاری همه دستگاه‌ها برای برگزاری آیینی در شأن شهید، خانواده معظم ایشان و مردم شهیدپرور شهرستان تأکید کرد.

شهید سید فرشاد علوی از سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در ایرانشهر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

منبع: روابط عمومی فرمانداری کهگیلویه