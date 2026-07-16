تیم ملی والیبال نشسته ایران با برتری مقتدرانه ۳-۰ مقابل قزاقستان در نیمه‌نهایی قهرمانی جهان، علاوه بر صعود به فینال، سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را قطعی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی والیبال نشسته مردان کشورمان با لباس سفید رنگ منقش به پرچم سه رنگ کشورمان در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی جهان در چین موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر مقابل تیم قزاقستان به برتری دست پیدا کند.

ملی پوشان کشورمان در ست اول با نتیجه ۲۵ بر ۱۸، در ست دوم ۲۵ بر ۱۰ و در ست سوم ۲۵ بر ۲۳ بازی را بردند تا علاوه بر صعود به فینال مسابقات، سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را از آن خود کنند.

گفتنی است تیم‌های برتر این دوره از رقابت‌ها در هر دو بخش مردان و زنان، جواز حضور در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را کسب خواهند کرد.

برچسب ها: والیبال ، والیبال نشسته
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