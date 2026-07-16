تولیت حرم شاهچراغ(ع) با اشاره به حضور ده‌ها میلیون نفر در مراسم تشییع رهبر شهید، این رخداد را بزرگ‌ترین تشییع تاریخ جهان دانست و آن را جلوه‌ای بی‌سابقه از همگرایی امت و امام توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در یکصد و سی و دومین نشست جهاد تبیین حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) با موضوع «واکاوی ابعاد مختلف جنگ رمضان، تشییع حماسی رهبر شهید و مسئله خون‌خواهی»، با تأکید بر اینکه نباید مفهوم خون‌خواهی را صرفاً در سطح احساسات عمومی تقلیل داد، اظهار کرد: این موضوع از منظر فقه اسلامی، حقوق عمومی و حتی عقلانیت قابل دفاع است و پیامد‌های آن مستقیماً با امنیت، اقتدار و آینده کشور پیوند دارد.

او با بیان اینکه تحلیل مسئله خون‌خواهی شهدا باید مبتنی بر استدلال‌های دینی و حقوقی باشد، افزود: پرهیز از برخورد‌های احساسی و مقطعی ضروری است تا این مطالبه به‌عنوان یک سیاست راهبردی استمرار یابد.

کلانتری با استناد به آیات قرآن کریم، خون‌خواهی را حقی ریشه‌دار در آموزه‌های اسلامی دانست و گفت: قرآن کریم حق اولیای دم در مطالبه خون مقتول را به رسمیت شناخته و این حکم از احکام قطعی الهی است. او ادامه داد: هنگامی که شخصیتی اثرگذار در امت اسلامی به شهادت می‌رسد، دامنه خون‌خواهی از سطح یک خانواده فراتر رفته و به مطالبه‌ای عمومی تبدیل می‌شود، زیرا آثار جنایت متوجه امنیت و منافع کل جامعه اسلامی است.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) با اشاره به نمونه‌های تاریخی، خاطرنشان کرد: سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نشان می‌دهد که مقابله با ظلم و پیگیری حقوق مظلومان همواره مورد تأکید اسلام بوده و محدود به دوره‌ای خاص نیست.

او با بیان اینکه خون‌خواهی شهدا در فقه اسلامی جایگاهی روشن دارد، افزود: فقها در مباحث مختلف بر ضرورت دفاع از حقوق مسلمانان و مقابله با متجاوزان تأکید کرده‌اند و این مسئله در منابع فقهی و حقوق اسلامی پشتوانه‌ای محکم دارد. کلانتری تأکید کرد: خون‌خواهی رهبر شهید نباید اقدامی احساسی یا واکنشی زودگذر تلقی شود، بلکه باید در چارچوب موازین شرعی و قانونی و با تدبیر دنبال شود تا ضمن تحقق عدالت، آثار بازدارنده آن نیز حفظ شود.

او همچنین خاطرنشان کرد: این مطالبه علاوه بر جنبه شرعی، در چارچوب حقوق بین‌الملل و اصول پذیرفته‌شده مقابله با جنایت علیه ملت‌ها نیز قابل بررسی است.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) با اشاره به ارتباط مستقیم خون‌خواهی رهبر شهید با امنیت ملی و اقتدار جمهوری اسلامی گفت: هرچه این مطالبه با جدیت بیشتری پیگیری شود، پیام روشن‌تری برای دشمنان خواهد داشت و می‌تواند نقش مهمی در تقویت بازدارندگی کشور ایفا کند. او افزود: بی‌پاسخ ماندن جنایتی در این سطح، از سوی دشمنان به‌عنوان نشانه ضعف تلقی می‌شود؛ ازاین‌رو پیگیری خون‌خواهی علاوه بر جنبه‌های اعتقادی، دارای آثار سیاسی، امنیتی و بین‌المللی است و با آینده کشور و صیانت از عزت و امنیت جامعه اسلامی گره خورده است.

کلانتری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره خون‌خواهی شهدا، تأکید کرد: این مطالبه نباید به واکنشی مقطعی محدود شود، بلکه باید به‌عنوان سیاستی مستمر و راهبردی تا تحقق کامل آن دنبال گردد. وی افزود: خون‌خواهی رهبر شهید مسئله‌ای مرتبط با آینده امت اسلامی و اقتدار جمهوری اسلامی است و تحقق آن نیازمند صبر، تدبیر و استمرار است.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید، این مراسم را بزرگ‌ترین تشییع تاریخ جهان توصیف کرد و گفت: بررسی تشییع شخصیت‌های برجسته جهان نشان می‌دهد که تاکنون هیچ مراسمی با چنین سطح مشارکتی برگزار نشده است. وی با اشاره به آمار‌های اعلام‌شده افزود: حدود ۱۰ میلیون نفر در عراق و بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر در تهران در این مراسم حضور داشتند و مجموع شرکت‌کنندگان در آیین‌های مختلف بین ۴۲ تا ۴۵ میلیون نفر برآورد شده است.

کلانتری حضور گسترده مردم را حامل پیام‌های مهم داخلی و بین‌المللی دانست و گفت: این حضور، عمق پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی را نشان داد و سطح بی‌سابقه‌ای از هم‌افزایی میان امت و امام را رقم زد؛ هم‌افزایی‌ای که منشأ قدرت نرم و سخت یک جامعه است.

او با اشاره به برخی مقاطع تاریخی جهان اسلام افزود: در دوره‌هایی امت همراه امام نبود و در دوره‌هایی نیز مردم رهبر شایسته‌ای نداشتند؛ اما تشییع رهبر شهید جلوه‌ای از همگرایی امت و امام بود که آثار آن در تحولات منطقه‌ای قابل مشاهده است.

پاسخ مردم به جنگ رسانه‌ای دشمن

کلانتری حضور میلیونی مردم را پاسخی قاطع به جنگ رسانه‌ای و روانی دشمنان دانست و گفت: دشمن طی دهه‌های گذشته با بهره‌گیری از رسانه‌ها، فضای مجازی، سینما و شبکه‌های ماهواره‌ای تلاش کرده بود جایگاه رهبری را تضعیف کند، اما این حضور گسترده بسیاری از محاسبات آنان را برهم زد.

او فزود: این مراسم صرفاً یک تشییع نبود، بلکه یک عملیات گسترده مردمی در عرصه جنگ نرم بود که بازتاب آن در تحلیل‌های رسانه‌های بین‌المللی نیز دیده شد.

کلانتری با اشاره به ابعاد اجتماعی و سیاسی این حضور، آن را نشانه‌ای از همراهی مردم با آرمان‌های انقلاب دانست و گفت: برخی رسانه‌های خارجی تلاش کرده‌اند تصویری متفاوت از جامعه ایران ارائه دهند، اما حضور ده‌ها میلیون نفر واقعیتی دیگر را آشکار کرد و پیام روشنی از پیوند مردم با انقلاب و رهبری مخابره نمود.

او با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین در شرایط کنونی افزود: اگر حقایق به‌درستی تبیین نشود، ممکن است افراد تحت تأثیر القائات دشمن قرار گیرند و ناخواسته در جبهه مقابل حق فعالیت کنند. او با اشاره به جنگ‌های صدر اسلام، از جمله جمل، صفین و نهروان، گفت: تشخیص جبهه حق در چنین شرایطی تنها با بصیرت، صبر و شناخت صحیح ممکن است.

کلانتری از همه اقشار جامعه خواست جهاد تبیین را از خانواده آغاز کنند و افزود: این وظیفه واجب عینی است و هر فرد باید برای جلوگیری از گرفتار شدن نزدیکان خود در جنگ شناختی دشمن تلاش کند. وی در پایان تأکید کرد: تداوم جهاد تبیین و پیگیری خون‌خواهی رهبر شهید، رسالتی مهم برای فعالان فرهنگی و رسانه‌ای است تا با تبیین دقیق واقعیت‌ها و مقابله با تحریف‌ها، در افزایش آگاهی عمومی و صیانت از آرمان‌های انقلاب نقش‌آفرینی کنند.

برچسب ها: تولیت حرم شاهچراغ ، تشییع ، رهبر ، شهید ، مراسم ، تاریخ جهان ، جهاد تبیین
خبرهای مرتبط
مقاومت سلاح خود را زمین نمی‌گذارد/ جنگ اصلی بین آمریکا و جبهه مقاومت است
بیداری هسته‌های خفته ولایی/ انسجام ملی ایران، ضربه‌ای سنگین بر چهره رژیم‌های متجاوز
استقامت نهاد‌های نظامی، ضربه‌ای به محاسبات دشمن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
احراز شهادت شهدای لامرد و فرآیند قانونی بیمه درمان تکمیلی جانبازان در حال انجام است 
خیز شیراز برای کسب عنوان «پایتخت گردشگری غذا»/ظرفیت‌های بی‌نظیر اصناف فارس به کار گرفته می‌شود
تحقق برنامه‌های ۲۰ ساله تأمین اجتماعی نیازمند حمایت دولت و مجلس است
شهر دوستدار سالمند فقط مناسب‌سازی معابر نیست
آمریکا بار دیگر بدعهدی خود را ثابت کرد/ اقتدار نظامی باید با قدرت اقتصادی تکمیل شود
برپایی نمایشگاه تخصصی ملزومات اربعین در حرم شاهچراغ (ع)/ از دوخت رایگان چادر تا عرضه پوشاک فاخر اسلامی
شیراز با «رنگ بهشت» دیپلماسی فرهنگی را از دریچه نقاشی کودکان روایت کرد
شورای نگهبان نبض اسلامیت نظام و تضمین‌کننده قوام جمهوری اسلامی است
دستور بازسازی فوری محورهای مواصلاتی هرمزگان / دشمن تاوان اقدامش را می‌دهد
آخرین اخبار
دستور بازسازی فوری محورهای مواصلاتی هرمزگان / دشمن تاوان اقدامش را می‌دهد
شورای نگهبان نبض اسلامیت نظام و تضمین‌کننده قوام جمهوری اسلامی است
شیراز با «رنگ بهشت» دیپلماسی فرهنگی را از دریچه نقاشی کودکان روایت کرد
شهر دوستدار سالمند فقط مناسب‌سازی معابر نیست
آمریکا بار دیگر بدعهدی خود را ثابت کرد/ اقتدار نظامی باید با قدرت اقتصادی تکمیل شود
تحقق برنامه‌های ۲۰ ساله تأمین اجتماعی نیازمند حمایت دولت و مجلس است
برپایی نمایشگاه تخصصی ملزومات اربعین در حرم شاهچراغ (ع)/ از دوخت رایگان چادر تا عرضه پوشاک فاخر اسلامی
خیز شیراز برای کسب عنوان «پایتخت گردشگری غذا»/ظرفیت‌های بی‌نظیر اصناف فارس به کار گرفته می‌شود
احراز شهادت شهدای لامرد و فرآیند قانونی بیمه درمان تکمیلی جانبازان در حال انجام است 
تاکستان‌های سیمکان؛ انگور‌هایی که با دانش، شیرین‌تر شدند
عملیات دو ساعته آتش‌نشانان شیراز برای خروج پیکر از چاه ۷۰ متری
بار‌هایی که به مقصد نرسیدند
سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر هفت اصل بنیادین استوار است
عملیات جهادی بهسازی ۶ کیلومتر از کمربندی شیراز آغاز شد
وقتی خاک بیضا جامه سبز و سرخ بر تن می‌کند؛ سفر گوجه‌ها به کشور‌های دور
درگیری با سلاح سرد در نی ریز؛ ۲ یاغی در تور قانون