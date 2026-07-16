مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از اجرای موفقیت‌آمیز و همزمان ۲ عملیات تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در دو منطقه از کلان‌شهر شیراز خبر داد و گفت: حدود هفت هزار مترمربع از اراضی کشاورزی از تصرفات و تغییر کاربری‌های غیرمجاز آزادسازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نبی‌اله یزدی اظهار کرد: این عملیات گسترده با هماهنگی دقیق نماینده دادستان، همکاری نزدیک فرماندهی انتظامی شیراز، شهرداری و مدیریت امور اراضی به اجرا درآمد.

او با اشاره به جزئیات اقدامات انجام شده افزود: در این ۲ عملیات، ۶ مورد دیوارکشی و دپوی مصالح ساختمانی که بدون مجوز قانونی در اراضی کشاورزی ایجاد شده بود، به‌طور کامل قلع و قمع شد و وضعیت اراضی مذکور به حالت اولیه خود بازگشت.

یزدی با قدردانی از همکاری منسجم و شایسته از تمامی عوامل اجرایی و همراهی نماینده دادستان، شهرداری و فرماندهی انتظامی شیراز، به‌ویژه با تغییر آرایش نیرو‌ها در حین عملیات و اعزام دو اکیپ از یگان انتظامی، تصریح کرد: همین هماهنگی باعث شد اجرای هر ۲ عملیات بدون هیچ‌گونه وقفه و تعطیلی در یک روز با موفقیت کامل به سرانجام برسد.

او عنوان کرد: برخورد قاطع با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و صیانت از اراضی کشاورزی از اولویت‌های اصلی مدیریت امور اراضی استان است و این اقدامات با جدیت در سراسر استان ادامه خواهد داشت.

این مقام مسئول بیان کرد: تمامی موارد شناسایی‌شده در چارچوب قانون رفع تصرف، به‌صورت همزمان در دو منطقه از شهر شیراز از روند غیرقانونی خارج شدند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطر نشان کرد: رصد مستمر اراضی کشاورزی از طریق روش‌های نوین نظیر گشت‌زنی میدانی و پایش ماهواره‌ای با هدف برخورد قانونی سریع با متخلفان و جلوگیری از گسترش تغییر کاربری‌های غیرمجاز، با جدیت و دقت تمام ادامه خواهد یافت.

منبع: جهاد کشاورزی فارس 

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، آزادسازی اراضی کشاورزی
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