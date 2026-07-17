آمادگی ۱۲۰۰ تیم عملیاتی برای مهار سریع آتش سوزی احتمالی در عرصه های منابع طبیعی

جانشین معاون فنی یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها گفت: همزمان با تشدید خطر وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی، جنگلبانان و نیرو‌های یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با حضور مستمر در مناطق حساس و بحرانی نقش موثری در پیشگیری، کنترل و مهار آتش‌سوزی‌ها ایفا می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -ابراهیم پیرزادیان، جانشین و معاون فنی یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با اشاره به اینکه جنگلبانان نخستین نیروهای عملیاتی حاضر در صحنه حوادث هستند، گفت: حفاظت از بیش از ۱۳۵ میلیون هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی کشور، مسئولیتی خطیر و ملی است که با همت، تعهد و ازخودگذشتگی نیروهای حفاظتی، مشارکت همیاران طبیعت و همکاری دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه تغییرات اقلیمی، افزایش دمای هوا، کاهش رطوبت پوشش گیاهی و وزش بادهای گرم، احتمال بروز و گسترش آتش‌سوزی را در فصل تابستان افزایش داده است، افزود: یگان حفاظت با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، افزایش گشت‌های حفاظتی، استقرار نیروها در مناطق پرخطر، تشکیل تیم‌های واکنش سریع، بهره‌گیری از تجهیزات اطفای حریق و تقویت هماهنگی با ستادهای مدیریت بحران استان‌ها، آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی را دارد.

پیرزادیان ادامه داد: جنگلبانان در شرایط سخت جغرافیایی و اقلیمی، با حضور میدانی و عملیات مستمر، از گسترش آتش جلوگیری کرده و با تلاش بی‌وقفه خود، از جنگل‌ها، مراتع، زیستگاه‌های حیات‌وحش و سایر ذخایر ارزشمند طبیعی کشور صیانت می‌کنند. این خدمات ارزشمند، نماد مسئولیت‌پذیری و تعهد مدافعان طبیعت در حفظ سرمایه‌های ملی برای نسل‌های آینده است.

وی  بر نقش موثر مشارکت مردمی در کاهش آتش‌سوزی‌ها تاکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از حریق‌های منابع طبیعی ناشی از بی‌احتیاطی انسان است؛ از این‌رو رعایت اصول ایمنی از سوی گردشگران، دامداران، کشاورزان و بهره‌برداران، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از وقوع حوادث دارد.

جانشین و معاون فنی یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه دود، آتش یا تخلفات در عرصه‌های منابع طبیعی، مراتب را در کوتاه‌ترین زمان از طریق سامانه ملی ۱۳۹ یا شماره ۱۵۰۴ به یگان حفاظت اطلاع دهند تا نیروهای عملیاتی در سریع‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شوند.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی جنگلبانان، همیاران طبیعت، نیروهای امدادی، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردمی تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی یک مسئولیت همگانی است و همدلی، مشارکت و احساس مسئولیت اجتماعی، مهم‌ترین پشتوانه برای کاهش آتش‌سوزی‌ها و صیانت از جنگل‌ها، مراتع و بیابان‌های کشور خواهد بود.

برچسب ها: عرصه های جنگلی ، وقوع آتش سوزی
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