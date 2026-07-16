باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تجاوز دشمن به پایگاه نظامی ارتش در ایرانشهر + فیلم

سربازان در حال استراحت بوده‌اند که آسایشگاه آنها مورد حمله وحشیانه دشمن قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش تروریستی آمریکا بامداد دیروز با شلیک ۱۳ فروند موشک آسایشگاه و محل اسکان یکی از پادگان‌های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بمپور را هدف قرار داد.

 

مطالب مرتبط
تجاوز دشمن به پایگاه نظامی ارتش در ایرانشهر + فیلم
young journalists club

ایران از نگاه مردم؛ روایتی از عشق به وطن + فیلم

تجاوز دشمن به پایگاه نظامی ارتش در ایرانشهر + فیلم
young journalists club

ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز هیچ گزینه‌ خوبی ندارد + فیلم

تجاوز دشمن به پایگاه نظامی ارتش در ایرانشهر + فیلم
young journalists club

حملات آمریکایی‌ها به اماکن غیرنظامی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم
۱۰۵۶

روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
اعتراف کم‌سابقه افسر ارشد سابق سیا؛ ما نمی‌توانیم ایران را شکست دهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند! + فیلم
۱۰۴۴

اعتراف کم‌سابقه افسر ارشد سابق سیا؛ ما نمی‌توانیم ایران را شکست دهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند! + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
عاقبت جنگ یک تریلیون دلاری، شکست اهداف آمریکا و پایان حضور واشنگتن در منطقه + فیلم
۸۳۲
نماینده کنگره آمریکا مطرح کرد:

عاقبت جنگ یک تریلیون دلاری، شکست اهداف آمریکا و پایان حضور واشنگتن در منطقه + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
ادعای عدم حمله آمریکا به مناطق غیرنظامی، «دروغی بزرگ» است + فیلم
۷۷۴

ادعای عدم حمله آمریکا به مناطق غیرنظامی، «دروغی بزرگ» است + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
باتلاق نظامی آمریکا در ایران + فیلم
۵۶۷

باتلاق نظامی آمریکا در ایران + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha