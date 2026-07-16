باشگاه خبرنگاران جوان- مجتبی بزم آرا فرماندار درگز گفت: جمعه گذشته حدود ۱۰ هکتار از ارتفاعات هزار مسجد در محدوده «تخت یخچال» به دلیل بی احتیاطی دچار آتشسوزی شد و امروز نیز آتشسوزی در پهنه حدود یک هکتاری، در این منطقه رخ داد.
به گفته وی، اکنون حریق مهار شده و در حال خاموش شدن است.
فرماندار درگز به بارش مناسب باران و رویش پوشش گیاهی کافی در منطقه اشاره و بیان کرد: با گرمای هوا پوشش گیاهی انبوه منطقه خشک شده و با کوچکترین جرقه منطقه دچار آتش سوزی شد.
بزم آرا با اشاره به لزوم توجیه و آموزش چوپانهای منطقه برای جلوگیری از ایجاد آتشسوزی محلی گفت: متاسفانه گردشگران با اصرار بر روشن کردن آتش برای تهیه چای و خاموش نکردن کامل آتش اجاق، عامل اصلی بروز حریقهای منطقه هستند، لذا توصیه اصلی به گردشگران عدم برافروختن آتش در محیط طبیعی است.