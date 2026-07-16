شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی هفتمین شب میثاق با قائد شهید امت را تجلی خروش سراسری ملت ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از ملت مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار ایران اسلامی دعوت کرد تا شامگاه پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵، همزمان با هفتمین روز آرام گرفتن پیکر مطهر قائد شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌سره)، پس از اقامه نماز مغرب و عشا، با حضور در تجمعات شبانه با آرمان‌های امام شهید تجدید پیمان کنند.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آمریکای جنایتکار با استمرار حملات خود به اهداف غیر نظامی به ویژه حمله به محدوده بیمارستان اهواز نشان داد به هیچ قاعده اخلاقی و انسانی ملتزم نیست و به هیچ ضابطه قانونی بین‌المللی پایبند و متعهد نیست و در بدعهدی و سبعیت و وحشیگری از همه جلادان تاریخ سبقت گرفته است و آنچه از رژیم صهیونیستی در دهه‌های اخیر در حمله به زیرساخت‌ها و مراکز خدماتی و درمانی و آموزشی دیده‌ایم، حاصل درس آموزی صهیونیست‌های فاسد در کلاس درس آمریکای سفاک است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با محکومیت شدید اقدامات وحشیانه آمریکایی‌ها در استان‌های کشورمان و بخصوص جنوب ایران و به ویژه حمله به بیمارستان اهواز، از ملت انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی دعوت می‌نماید امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵، همزمان با هفتمین روز آرام گرفتن پیکر مطهر قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) و خانواده شهید ایشان در جوار مضجع نورانی ثامن الحجج حضرت علی ابن موسی الرضا (علیه السلام)، پس از اقامه نماز مغرب و عشا، با حرکت از مساجد، حسینیه‌ها، بقاع متبرکه و دیگر کانون‌های عبادی و انقلابی، به سوی محل‌های برگزاری تجمعات شبانه در سراسر کشور و با حضوری پرشور، باشکوه و دشمن‌شکن، ضمن تلاوت قرآن، اقامه آیین‌های عزاداری و تکریم مقام شامخ آن رهبر شهید و آن عالم ربانی، با آرمان‌های بلند امام راحل و امام شهید و مکتب انسان‌ساز عاشورا و راه پرافتخار شهیدان والامقام تجدید پیمان کرده و تبعیت و پیروی خود را از رهنمود‌های حکیمانه حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّظله‌العالی) اعلام و بار دیگر انسجام، وحدت، بصیرت، استقامت و وفاداری ملت بزرگ ایران به مسیر مقاومت و پیروزی را به نمایش جهانی گذارند.

بی‌تردید، حضور یکپارچه و حماسی ملت بزرگ ایران اسلامی در این آیین معنوی، تجلی استمرار فرهنگ عاشورا، نماد زنده است.

برچسب ها: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، رهبر انقلاب
خبرهای مرتبط
برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حسینیه شماره ۲ جماران
مراسم بزرگداشت شهادت رهبر انقلاب اسلامی در امامزاده علی‌اکبر (ع) چیذر تهران برگزار شد
دعوت برای حضور در آیین بزرگداشت قائد شهید امت
دعوت به حضور در اجتماعات شبانه و تجدید میثاق با آرمان‌های قائد شهید
دعوت شورای هماهنگی از مردم برای حضور در تشییع رهبر شهید در مشهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا
۰
۱
پاسخ دادن
حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر
تفاهم‌نامه بی‌اعتبار/ کدام‌ مواد از یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط آمریکا نقض شده است؟
انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی در حملات موشکی و پهپادی سپاه
پایگاه دشمن در کویت به آتش کشیده شد
سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت، محل استقرار نیرو‌های آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند
انتقام خون امام شهید تا خروج آمریکا از منطقه و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت
رادار کنترل دریایی و رادار کنترل هوایی ارتش تروریست آمریکا در عمان منهدم شد
حملات پهپادی ارتش به مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت
عراقچی: نفوذ اسرائیل در آمریکا به زودی بر ملا خواهد شد
سردار موسوی: شلیک‌های موثر و هدفمند بر سر دشمن تا بازگشت آرامش به جنوب ادامه خواهد داشت
آخرین اخبار
سردار موسوی: شلیک‌های موثر و هدفمند بر سر دشمن تا بازگشت آرامش به جنوب ادامه خواهد داشت
پیام تبریک پزشکیان در پی قهرمانی تیم ملی تکواندوی میکس ایران
بیانیه شورای نگهبان به‌مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس این نهاد
عارف: حمایت همه جانبه از تیم والیبال نشسته، تکلیفی راهبردی است
پیام تبریک پزشکیان در پی کسب عنوان قهرمانی جهان و سهمیه المپیک توسط تیم ملی والیبال نشسته
سپاه: حمله به مردم و زیرساخت‌های غیرنظامی تاوان بسیار سخت و بیچاره کننده‌ای خواهد داشت
عراقچی: نفوذ اسرائیل در آمریکا به زودی بر ملا خواهد شد
پیام قالیباف در پی قهرمانی تیم والیبال نشسته
انتقام خون امام شهید تا خروج آمریکا از منطقه و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت
سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت، محل استقرار نیرو‌های آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند
انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی در حملات موشکی و پهپادی سپاه
رادار کنترل دریایی و رادار کنترل هوایی ارتش تروریست آمریکا در عمان منهدم شد
پایگاه دشمن در کویت به آتش کشیده شد
حملات پهپادی ارتش به مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت
حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر
تفاهم‌نامه بی‌اعتبار/ کدام‌ مواد از یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط آمریکا نقض شده است؟
مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین آماج حملات پهپادی ارتش
سردار شکارچی: مدیریت تنگه هرمز به قبل از ۹ اسفند بازنخواهد گشت
برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حسینیه شماره ۲ جماران
مراسم بزرگداشت شهادت رهبر انقلاب اسلامی در امامزاده علی‌اکبر (ع) چیذر تهران برگزار شد
حاجی میرزایی: دولت از تمام توان برای حمایت از نیرو‌های مسلح استفاده می‌کند
بیانیه وزارت خارجه درباره حملات وحشیانه آمریکا علیه ایران و جنایات جنگی ارتکابی
بقائی: مخالفان مقابله با تروریسم، قاچاق انسان و جنایات بین‌المللی چه کسانی هستند؟
رئیس مجلس خبرگان: بر عهد خود ایستاده‌ایم
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به حمله دشمن آمریکایی به اطراف بیمارستان بقایی اهواز
بقائی: حمله به بیمارستان کودکان مصداق جنایت جنگی است