باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پارلمان اوکراین، سرگی کورتسکی، (sergii koretskyi) مدیرعامل شرکت دولتی نفت و گاز نفتوگاز(Naftogaz)، را به عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور منصوب کرد.

به گزارش رسانه‌های اوکراین، نامزدی کورتسکی با حمایت ۲۸۹ نماینده در پارلمان، پس از معرفی توسط ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به تصویب رسید.

بدین ترتیب کورتسکی به عنوان چهارمین رئیس دولت در دوران زلنسکی و در چارچوب یک بازسازی اساسی کابینه، جانشین یولیا سویریدنکو، نخست‌وزیر پیشین، شد که کمتر از یک سال در این سمت بود.

منبع: تاس