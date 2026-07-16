باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در جریان سفر به شهرستان رامسر، به برنامه‌ریزی امتحانات دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: تمامی تصمیمات آموزشی با در نظر گرفتن شرایط دانش‌آموزان و آرامش خانواده‌ها اتخاذ شده است.

او افزود: امسال برای آمادگی بیشتر دانش‌آموزان، ۵۰ روز فرصت مطالعاتی در نظر گرفته شد و همچنین با توجه به شرایط کشور، زمان برگزاری امتحانات نیز متناسب با شرایط تنظیم شد.

کاظمی ادامه داد: در عین حال آموزش و پرورش محدودیت زمانی مشخصی برای پایان فرآیند امتحانات، اعلام نتایج، سازماندهی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید دارد و باید برنامه‌ها به گونه‌ای اجرا شود که دانش‌آموزان از ابتدای مهر بدون وقفه وارد کلاس‌های درس شوند.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه شرایط کشور به‌صورت مستمر رصد می‌شود، گفت: تلاش می‌کنیم ضمن برگزاری منظم امتحانات و کنکور، دغدغه‌های دانش‌آموزان و خانواده‌ها به بهترین شکل مدیریت شود.

او از دانش‌آموزان خواست با آرامش، اعتماد به نفس و تلاش، امتحانات خود را پشت سر بگذارند و خانواده‌ها نیز با همراهی و حمایت، زمینه موفقیت فرزندان خود را فراهم کنند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین در ادامه توسعه زیرساخت‌های آموزشی را از مهم‌ترین اولویت‌های دولت و مجلس دانست و بر تداوم نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت خیرین تأکید کرد.

علیرضا کاظمی گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، قرار گرفتن آموزش و پرورش در اولویت برنامه‌های اجرایی کشور است؛ موضوعی که هم در دولت و هم در مجلس با حمایت‌های بودجه‌ای و تقویت قوانین و مقررات دنبال شده است.

او افزود: در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی، پروژه‌های متعددی در سراسر کشور در دست اجرا قرار گرفت که امروز نیز شاهد بهره‌برداری از یکی از شاخص‌ترین پروژه‌های آموزشی استان مازندران هستیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به افتتاح سه پروژه در سفر به غرب مازندران، گفت: وجه مشترک این طرح‌ها، مشارکت ارزشمند خیرین مدرسه‌ساز در ساخت و توسعه فضا‌های آموزشی است که از همه خیرین و خانواده‌های نیک‌اندیش آنان صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

کاظمی افزود: سال گذشته حدود ۳ هزار پروژه آموزشی با همین رویکرد در کشور افتتاح شد و برای آغاز سال تحصیلی جدید نیز پروژه‌های متعددی آماده بهره‌برداری است که به‌زودی در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

او ابراز امیدواری کرد این اقدامات، زمینه گسترش فرهنگ مدرسه‌سازی و مشارکت بیشتر خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور را فراهم کند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران