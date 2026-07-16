باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علی راستگو دبیر خانه کارگر فارس در آیین گرامیداشت روز تأمین اجتماعی، تأکید کرد: ایران امروز درگیر جنگی نابرابر و ظالمانه است و مردم با شور، شعور و معرفت در برابر این فشارها ایستادگی کردهاند.
او، خواستار توجه جدی تصمیمگیران به حل مشکلات معیشتی جامعه شد.
راستگو با اشاره به خسارتهای واردشده به واحدهای تولیدی در دوران جنگ تحمیلی، افزود: در شرایط کنونی همه باید برای پیشرفت کشور تلاش کنند، اما برخی افراد با دامنزدن به تورم موجب فشار بیشتر بر مردم شدهاند.
او تأکید کرد که جامعه کارگری همواره در کنار رزمندگان و در خط مقدم پشتیبانی بوده و شرایط فعلی حق کارگران نیست. کارگران انتظار دارند نتیجه تصمیمات اقتصادی دولت را در عمل و در سطح بازار مشاهده کنند.
به گفته او، مسئولان، مردم و بخش خصوصی باید در این شرایط متحد و منسجم باشند و اجازه ندهند اقشار برخوردار با سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی، به گرانیها دامن بزنند.
راستگو کارگران را شریک اجتماعی دانست و خواستار مشارکت جدی آنان در برنامهریزیهای تأمین اجتماعی شد؛ چرا که سوءمدیریتها بیشترین آسیب را به این قشر وارد میکند.
او با اشاره به افزایش حقوق کارگران در سال جاری، پرداخت بهموقع مزایای رفاهی و جانبی را مطالبه جدی جامعه کارگری دانست.
راستگو یادآور شد که سقف حقوق بازنشستگان ۲۵ میلیون تومان است و بخش قابل توجهی از این مبلغ صرف اجاره مسکن میشود؛ بنابراین قدرت خرید آنان کافی نیست.
او در بخش دیگری با اشاره به تابآوری ملت ایران در برابر ۴۷ سال تحریمهای ظالمانه دشمن، گفت: ابرقدرتها نتوانستند حتی ۴۷ روز بسته بودن تنگه هرمز را تحمل کنند، اما ملت ایران خم به ابرو نیاورد.
او نقش کارگران در این تابآوری را برجسته دانست و از مسئولان خواست تصمیماتی اتخاذ کنند که اثر آن در کنترل تورم بهطور ملموس دیده شود.
توضیحات معاون ادارهکل تأمین اجتماعی فارس
محمد قاعدی معاون تأمین اجتماعی فارس اعلام کرد: افزایش سالانه حقوق کارگران مطابق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و مصوبات شورای عالی کار انجام شده و این افزایش برای حداقلبگیران ۶۰ درصد بوده است. میانگین افزایش حقوق در صندوق تأمین اجتماعی ۵۰ درصد و در سایر صندوقها ۲۵ درصد بوده است.
او توضیح داد: طرح متناسبسازی حقوق شامل حداقلبگیران نمیشود و پرداخت یک مبلغ واحد به همه مستمریبگیران نیز در این طرح وجود ندارد؛ بلکه این افزایش برای افرادی اعمال میشود که هنگام برقراری مستمری، سنوات بیشتری داشتهاند.
قاعدی با اشاره به قدیمی بودن قوانین تأمین اجتماعی گفت: شرایط اقتصادی امروز با ۲۰ سال پیش تفاوت دارد و اصلاح قوانین از دو سال قبل آغاز شده است. استان فارس نیز پیشنهاد اصلاح هفت بند قانونی را ارائه کرده است.
او برخی قوانین را «دستوپاگیر» دانست و توضیح داد که بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور بار مالی سنگینی برای سازمان دارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
قاعدی اعلام کرد که اکنون ۸۴ خدمت تأمین اجتماعی بهصورت الکترونیکی ارائه میشود و تمامی بخشنامهها برای افزایش شفافیت در سایت سازمان در دسترس عموم قرار دارد.
او تأکید کرد: رضایت کامل زمانی حاصل میشود که وضعیت کارفرمایان و بیمهشدگان مطلوب باشد.
سید محمد حسن موسوی با اشاره به اسطوره آرش کمانگیر، او را نماد روح جمعی ملت ایران دانست و گفت: امروز نیز آرشهای بسیاری در گرمای ۵۰ درجه جنوب کشور در حال دفاع از ایران هستند.
او کارگران را سربازان جنگ اقتصادی خواند و بر ضرورت قدردانی از تلاش آنان تأکید کرد.
موسوی با تبریک هفته تأمین اجتماعی، یادآور شد که مشکلات مستمریبگیران سالهاست حل نشده باقی مانده و پرسید چرا پس از گذشت چهار ماه از سال، هنوز برخی آیتمهای حقوقی در احکام کارگران و بازنشستگان اعمال نشده است. او ابراز امیدواری کرد که تصمیماتی اتخاذ شود که نتیجه آن به نفع کارگران و در نهایت به رشد اقتصادی کشور باشد.
او همچنین خواستار شکلگیری گفتوگوی اجتماعی برای حل مشکلات جامعه کارگری شد و اعلام کرد که دفتر اجتماعی استانداری آماده تعامل با نمایندگان کارگران است.