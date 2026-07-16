اسماعیل بقائی با انتشار تصاویری از تخلیه بیمارستان شهید بقایی اهواز در پی حملات آمریکا، این اقدام را جنایتی بزدلانه و مصداق جنایت جنگی توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتشار تصاویری از تخلیه بیمارستان شهید بقایی اهواز نوشت: بیمارستان شهید بقایی، مرکز درمان سرطان کودکان در اهواز، شب گذشته پس از حمله آمریکا به یک محل در نزدیکی این بیمارستان، تخلیه شد.

بقائی نوشت: این حمله وحشیانه که یادآور جنایت‌های اسرائیل علیه مراکز درمانی است، رنج و اضطراب شدیدی را به کودکان بستری وارد کرد و موجب شد ۲۱۱ بیمار که تحت درمان شیمی‌درمانی بودند، به‌صورت اضطراری تخلیه شوند.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: این اقدام، جنایتی بزدلانه و مصداق جنایت جنگی علیه بی‌گناه‌ترین انسان‌هاست؛ کودکانی که شجاعانه برای نجات جان خود می‌جنگند.

بقائی تاکید کرد: کسانی که پیوسته از حقوق بشر دم می‌زنند، اما آگاهانه هدف قرار گرفتن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را نادیده می‌گیرند، هرگونه اعتبار اخلاقی خود را از دست داده‌اند.

برچسب ها: حمله آمریکا به ایران ، وزارت امور خارجه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۰
United Arab Emirates
ناشناس
۰۷:۴۱ ۲۶ تير ۱۴۰۵
رحم نکنید و مقابله به مثل کنید دنیای جنایتکاران اپستینی هیچ ارزشی برای ما قایل نیست
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ایران هم باید به طور مستقیم، علنی و شکار به بیمارستان های در شهرهای مختلف آمریکا حمله کند.
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
برای صد هزار مین بار فقط فقط فقط ساخت سلاح هسته‌ای و موشک قاره پیما........

تا خود خود خود خاک آمریکا ( ریشه) رو نزنید اینا آدم (تسلیم) نمیشن........
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
نیروهای مسلح ایران در تلافی این جنایت آمریکا. باید یکی از ناوهای آمریکا در منطقه را مورد هدف قرار بدهند و با گرفتن کشته و وارد کردن خسارت به ارتش تورویستی آمریکا آنها وادار به بیرون رفتن از منطقه خاورمیانه بکند...
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ایران هم باید به طور مستقیم، علنی و شکار به بیمارستان های در شهرهای مختلف آمریکا حمله کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
آمریکا و اسرائیل منشأ شرارت و بی‌ثباتی در جهان هست
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
هدف قرار دادن دانش‌آموزان مینابی و شلیک به ناو صلح دنا نمونه‌هایی از دشمنی آشکار آمریکا با حقوق بشر بود
در برابر درخواست‌ها و دغدغه‌های خانواده‌های شهدا پاسخگو خواهیم بود. گیلان بخش مهمی از تاریخ و هویت ایران و مهد تاریخ و تمدن و تربیت انسان‌های بزرگ و تاثیرگذار در عرصه‌های علمی و دینی و فرهنگ و ادبی است؛ در دوران دفاع مقدس نیز شاهد تقدیم بالغ بر هشت هزار شهید و ۲۲ هزار جانباز و ۲ هزار و ۷۰۰ آزاده گیلانی بودیم.
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ناتو جنایتکار یک سازمان تروریستی است.
ما هنوز هم ناتو جنایتکار را به رسمیت نمی شناسیم
ناتو جنایتکار از سال 2001 تاکنون عامل اصلی جنگ ناامنی در افغانستان، عراق، لیبی، منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اتحادیه اروپا جنایتکار از سال 2011 تاکنون شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار و تروریست ها جنایتکار در سوریه، لبنان و منطقه بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ما هم تمام پایگاه های آنها را هدف قرار خواهیم داد مگر اینکه آنها موافقت کنند که کشورهای عربی را ترک کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی هستند و مرتکب جنایات شده اند و باید در دادگاه لاهه دیوان کیفری بین المللی محاکمه شوند.
ترامپ، نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا، هر دو جنایتکار جنگی هستند و مرتکب جنایات شده اند و باید در دادگاه لاهه دیوان کیفری بین المللی محاکمه شوند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار دست کار است.
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست انگلیس جنایتکار دست کار است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ترامپ نیاید زنده بماند.
نتانیاهو نیاید زنده بماند.
شیطان بزرگ باید از منطقه برود.
غده سرطانی باید از صفحه روزگار محود شود.
ما از ابتدا اعتمادی به آمریکا نداشتیم
ما از ابتدا اعتمادی به اروپا نداشتیم
ما از ابتدا اعتمادی به انگلیس نداشتیم
ما از ابتدا اعتمادی به مذاکره نداشتیم
ما از ابتدا اعتمادی به برجام نداشتیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
تنها کشوری که پاسخ دندان‌شکن به نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار داد، ایران بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
و این در حالی است که ترامپ جنایتکار خودش عامل اصلی تخریب مسیر مذاکره هسته‌ای با ایران است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
آمریکا جنایت کار بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
و این در حالی است که داعش تحت حمایت دولت وحشی آمریکا جنایتکار و هم ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در سوریه، عراق، منطقه خاورمیانه و جهان فعالیت می کند
داعش با حمایت آمریکا و غرب و اسرائیل به جنایات در سوریه ادامه می‌دهد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
حمله آمریکا به پست محیط‌بانی در هرمزگان جنایت جنگی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار حق ندارد در منطقه باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اتفاق خاصی نیافتاده،بیمارستان که جزو شمارش بندهای تفاهم نامه نبوده پس نگران چی هستید،بقیه بندها رو بشمارید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
بنده از حمله کوبنده سپاه به پایگاه آمریکا در شیخ عیسی بحرین استقبال می کنم
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
بنده از حملات شدید به پایگاه ارتش تروریست آمریکا در بحرین استقبال می کنم
بنده از حملات موشکی به پایگاه‌ تروریست های آمریکا در اردن استقبال می کنم.
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ایران باید به طور مستقیم، علنی و شکار به بیمارستان های در شهرهای مختلف آمریکا کند.
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ایران هم باید به طور مستقیم، علنی و شکار به بیمارستان های در شهرهای مختلف آمریکا حمله کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
از سال ۱۳۳۲ تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار دست کار است.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
تا ترامپ را در آمریکا ترور نکنید، دست‌بردار نیستند
۱۵:۴۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
تا ترامپ را در آمریکا ترور نکنید، دست‌بردار نیستند
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ایران هم باید به طور مستقیم، علنی و شکار به بیمارستان های در شهرهای مختلف آمریکا حمله کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ما از ابتدا اعتمادی به آمریکا نداشتیم
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