اسماعیل بقائی با انتشار تصاویری از تخلیه بیمارستان شهید بقایی اهواز در پی حملات آمریکا، این اقدام را جنایتی بزدلانه و مصداق جنایت جنگی توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتشار تصاویری از تخلیه بیمارستان شهید بقایی اهواز نوشت: بیمارستان شهید بقایی، مرکز درمان سرطان کودکان در اهواز، شب گذشته پس از حمله آمریکا به یک محل در نزدیکی این بیمارستان، تخلیه شد.
بقائی نوشت: این حمله وحشیانه که یادآور جنایتهای اسرائیل علیه مراکز درمانی است، رنج و اضطراب شدیدی را به کودکان بستری وارد کرد و موجب شد ۲۱۱ بیمار که تحت درمان شیمیدرمانی بودند، بهصورت اضطراری تخلیه شوند.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: این اقدام، جنایتی بزدلانه و مصداق جنایت جنگی علیه بیگناهترین انسانهاست؛ کودکانی که شجاعانه برای نجات جان خود میجنگند.
بقائی تاکید کرد: کسانی که پیوسته از حقوق بشر دم میزنند، اما آگاهانه هدف قرار گرفتن بیمارستانها و مراکز درمانی را نادیده میگیرند، هرگونه اعتبار اخلاقی خود را از دست دادهاند.