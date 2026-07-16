عضو هیئت علمی بیمارستان رازی در خصوص اشعه فرابنفش خورشید و تاثیر منفی آن بر روی پوست توضیحاتی ارائه داد‌.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - شاهین حمزه لو متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی بیمارستان رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: اشعه فرابنفش خورشید در طولانی مدت سبب بروز سرطان های پوستی در افراد خواهد شد. نور uv آفتاب یکی از ریزفاکتور های آسیب رسان به پوست است و باعث شده تا پوست بیشتر دچار چین و چروک و شل شدگی شود.

حمزه لو تاکید کرد: اشعه فرابنفش سبب تیرگی پوست و سوختگی و تاول زدن پوست افراد خواهد شد. استفاده از کرم ضد آفتاب در فصل تابستان مهم است و مسئله مهم تر این است که اثر این کرم بعد از سه ساعت از بین خواهد رفت.

وی ادامه داد: به طور کلی در فصل تابستان تابش نور خورشید و در نتیجه اشعه فرابنفش افزایش پیدا می کند که برای پوست خوب نیست.