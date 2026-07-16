شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اجرای ۲۲۲۲ مرحله تعمیرات پیشگیرانه گروهی، موفق به رفع بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار عارضه حاد شبکه، اصلاح ۲۷۷ فیدر پرعارضه و کاهش متوسط خاموشی سالانه هر مشترک به حدود ۱۲۰ دقیقه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم گرامیداشت انجام ۲۲۲۲ مرحله تعمیرات گروهی در قالب طرح سامان، با حضور قائم مقام شرکت توزیع برق شیراز در مدیریت توزیع برق شیراز و قائم مقام در امور نواحی و شهرستان‌ها برگزار شد. این مراسم به مناسبت تحقق این دستاورد مهم از سال ۱۳۹۲ تاکنون در امور خدمات فنی شبکه برگزار شد.

عبادالله عبادی، قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق شیراز، در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات پرسنل اجرایی امور خدمات فنی شبکه، به اهمیت عملیات تعمیرات پیشگیرانه اشاره کرد و آن را به عنوان یک عامل کلیدی در کاهش نرخ خاموشی و ارتقاء ایمنی مطرح کرد.

محمد رضا منصوری صبا قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق شیراز در امور نواحی و شهرستان‌ها نیز با تجلیل از تلاش‌های پرسنل عملیاتی، تأثیر این عملیات بر رضایت شهروندان و کاهش خاموشی‌ها را از نکات برجسته طرح سامان عنوان کرد. 

محمد صادق برزگری رئیس اداره تعمیر و نگهداری شبکه شرکت توزیع نیروی برق شیراز نیز در این آیین با تقدیر از حمایت‌های مدیر عامل و حضور مسوولان ارشد شرکت اظهار داشت: طی این مدت، ۲۲۲۲ مرحله تعمیرات گروهی بر روی خطوط فشار متوسط انجام شده که در طی این سال‌ها ۲۷۷ فیدر پر عارضه شناسایی و رفع عیب شده است 

برزگری در ادامه با بیان اینکه بیش از یک میلیون و صد هزار عیب حاد طی این عملیات برطرف شده و سرویس و نگهداری ترانس‌ها به ویژه تصفیه روغن به صورت مستمر انجام می‌شود افزود این اقدامات باعث کاهش آمار ترانس سوزی به حداقل ممکن شده است بطوریکه حتی کمتر از انگشتان یک دست حادثه ترانس سوزی طی یکسال گزارش شده است و خوشبختانه هیچ حادثه‌ایمنی نیز در این مدت گزارش نشده است.

او با اشاره به جدیت نیرو‌های شرکت توزیع نیروی برق شیراز در اجرای طرح سامان افزود طرح سامان به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی صنعت برق، نقش مهمی در تأمین برق پایدار مشترکان ایفا می‌کند. با تکمیل مراحل اجرایی این طرح، سطح آمادگی شبکه توزیع برای عبور از اوج بار تابستان افزایش یافت.

رئیس اداره تعمیر و نگهداری شبکه شرکت توزیع نیروی برق شیراز همچنین گفت: اقدامات طرح سامان شامل شناسایی و رفع اتصالات سست، پایش وضعیت تجهیزات و اصلاح آرایش شبکه در راستای بهبود شاخص‌های قابلیت اطمینان و افزایش پایداری شبکه است.

او ادامه داد: این طرح بر پایه مدیریت دارایی‌های فیزیکی و نگهداشت پیشگیرانه طراحی شده است و هدف اصلی آن شناسایی و رفع عارضه‌های شبکه پیش از تبدیل شدن به خاموشی یا حادثه است. 

در نهایت، قابل ذکر است با اجرای طرح سامان متوسط مدت زمان خاموشی هر مشترک شرکت توزیع نیروی برق شیراز در سال از ۸۴۰ دقیقه در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۲۰ دقیقه در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است که نشان‌دهنده بیش از ۸۴ درصد کاهش است. همچنین نرخ خاموشی شرکت توزیع نیروی برق شیراز از ۱.۶ در سال ۱۳۹۰ به ۰.۲۲ در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

این موفقیت‌ها نشان‌دهنده جدیت شرکت توزیع نیروی برق شیراز و حمایت همه‌جانبه مدیرعامل و قائم مقامان از طرح سامان است.

منبع: شرکت توزیع برق شیراز 

برچسب ها: شرکت توزیع برق شیراز ، طرح سامانه ، خاموشی ، مشترکان
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