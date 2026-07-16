باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری رویترز و نیز منابع محلی در بندر بصره از حمله پهپادی به یک نفتکش در آب‌های منطقه‌ای عراق خبر داده‌اند. منابع امنیتی، نفتی و کارشناسان بندری عراق نیز وقوع یک رویداد امنیتی در جنوب این کشور تایید کردند.

بر اساس گزارش رویترز به نقل از منابع امنیتی و نفتی عراق، یک نفتکش مستقر در بندر بصره هدف یک پهپاد انتحاری قرار گرفته است. اگرچه گزارش‌های اولیه از عدم وقوع تلفات جانی یا خسارت مالی حکایت دارد، اما بلافاصله پس از این حادثه، عملیات بارگیری نفت در این بندر متوقف شده است.

یک منبع مطلع در مدیریت بنادر بصره نیز با تأیید اصابت پهپاد به نفتکش مورد نظر در محدوده آب‌های منطقه‌ای عراق، اعلام کرده است که به منظور حفظ ایمنی و بررسی ابعاد این رویداد، صادرات نفت از این بندر به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است.

منبع: رویترز