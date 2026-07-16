باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - پیکر شهید محمدناصر دلیرور، جوان ۳۸ ساله اهل استان فارس و پدر سه فرزند خردسال به نام‌های امیرحسین، امیرعلی و امیرعباس، روز پنجشنبه در میان اشک و شعار‌های مردم اکبرآباد کوار تشییع و در گلزار شهدای این شهر آرام گرفت.

این شهید والامقام که در یگان دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت می‌کرد، روز ۲۱ تیرماه در جزیره فارور و در جریان حمله هوایی دشمن متجاوز، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

مراسم تشییع پیکر او با حضور گسترده مردم و همراهی شعار‌های «حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست»، «هیهات من‌الذله»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «الله‌اکبر» برگزار شد؛ مراسمی که به گفته اهالی، یکی از باشکوه‌ترین بدرقه‌ها در تاریخ این شهر کوچک بود.

قرار است مراسم بزرگداشت شهید محمدناصر دلیرور روز جمعه در مصلای شهر اکبرآباد کوار برگزار شود تا یاد و نام این شهید مدافع میهن، همچنان در دل‌ها زنده بماند.