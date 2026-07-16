باشگاه خبرنگاران جوان- محمد مهدی زارع، مدافع میانی جوان فوتبال ایران، با عقد قراردادی چهار ساله به جمع سرخپوشان پایتخت پیوست.
زارع که سابقه حضور در تیمهای پارس جنوبی و گلگهر سیرجان را در کارنامه دارد، با عملکرد درخشان خود در لیگ برتر مورد توجه باشگاههای مطرح داخلی و خارجی قرار گرفت و در نهایت راهی لیگ روسیه شد.
این مدافع بلندقامت که سابقه حضور در اردوهای تیم ملی را نیز دارد، با نظر کادر فنی پرسپولیس و برای تقویت خط دفاعی این تیم جذب شده است. زارع پیش از این سابقه همکاری با مهدی تارتار، سرمربی فعلی پرسپولیس را داشته است.