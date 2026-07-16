محمد مهدی زارع با قراردادی ۴ ساله و با نظر کادر فنی پرسپولیس، برای تقویت دفاع سرخ‌پوشان به این تیم پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد مهدی زارع، مدافع میانی جوان فوتبال ایران، با عقد قراردادی چهار ساله به جمع سرخ‌پوشان پایتخت پیوست.

زارع که سابقه حضور در تیم‌های پارس جنوبی و گل‌گهر سیرجان را در کارنامه دارد، با عملکرد درخشان خود در لیگ برتر مورد توجه باشگاه‌های مطرح داخلی و خارجی قرار گرفت و در نهایت راهی لیگ روسیه شد.

این مدافع بلندقامت که سابقه حضور در اردو‌های تیم ملی را نیز دارد، با نظر کادر فنی پرسپولیس و برای تقویت خط دفاعی این تیم جذب شده است. زارع پیش از این سابقه هم‌کاری با مهدی تارتار، سرمربی فعلی پرسپولیس را داشته است.

برچسب ها: پرسپولیس ، لیگ برتر
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