باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ پیمان آرامون در حاشیه بازدید میدانی از پروژه تعریض و بهسازی محور دارلک–ترشکان، ضمن تشریح آخرین وضعیت پیشرفت این طرح عمرانی، اظهار داشت: با توجه به نقش حیاتی این محور در تسهیل حملونقل و کاهش حوادث رانندگی، عملیات اجرایی با جدیت و سرعت مطلوب در حال پیگیری است.
وی با اشاره به جزئیات فنی قطعه دوم این پروژه تصریح کرد: طول قطعه دوم این محور حدود ۶ کیلومتر است که تاکنون با پیشرفت اجرایی بیش از ۴۰ درصد همراه بوده و عملیات آسفالتریزی در ۳ کیلومتر از این مسیر با موفقیت به اتمام رسیده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی، اعتبار تخصیصیافته به قطعه دوم این پروژه را ۲ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تمامی توان اجرایی ادارهکل برای اتمام این قطعه طبق برنامه زمانبندی به کار گرفته شده است.
آرامون در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به تعاملات بینبخشی برای رفع موانع موجود، خاطرنشان کرد: اقدامات لازم جهت تأمین اعتبارات تکمیلی، تسریع در روند آزادسازی اراضی حریم مسیر و احداث زیرساختهای فنی مورد نیاز در دستور کار این ادارهکل قرار دارد تا در کوتاهترین زمان ممکن، شاهد بهرهبرداری کامل از این مسیر ترانزیتی باشیم.