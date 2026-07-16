جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۵۱ کیلو شیشه در عملیات شبانه پلیس بم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ سرهنگ پورامینایی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بم، هنگام پایش شبانه خودروهای عبوری محور بم_ کرمان، یک دستگاه کاميون را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این کامیون، ۵۱ کیلو و ۶۰۰گرم مواد روانگردان شیشه را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه این محموله مواد روانگردان از سمت مرزهای شرق کشور به مقصد تهران بارگیری شده بود، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از واکاوی اطلاعاتی و تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

منبع: پلیس کرمان



