فرماندار پلدشت از پیش بینی خرید تضمینی ۲۵ هزارتن گندم از کشاورزان در مراکز خرید گندم این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - رعنا قربانی فرماندار پلدشت در خصوص روند خرید گندم در شهرستان پلدشت اظهار کرد: تاکنون ۱۵ هزار تن گندم کشاورزان در ۳ مرکز خرید توسط دستگاه‌های متولی خریداری شده است و بنا بر اعلام مدیریت جهاد کشاورزی، پیش‌بینی می‌شود میزان خرید گندم در شهرستان به ۲۵ هزار تن برسد.

فرماندار پلدشت همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تامین آرد گفت: در ماه گذشته ۲۷ تن آرد ترمیمی بین نانوایان شهرستان توزیع شده است.

وی در ادامه بر تشدید نظارت بر نانوایی‌ها، رعایت مسائل بهداشتی، تامین آرد مورد نیاز عشایر کوچنده، تامین موتور برق برای نانوایی‌ها و برخورد با متخلفان احتمالی تاکید کرد.

برچسب ها: خرید تضمینی گندم ، جهاد کشاورزی
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