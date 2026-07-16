باشگاه خبرنگاران جوان- دام و طیور از مهمترین بخشهای زنجیره غذایی کشور محسوب میشوند و داروهای دامپزشکی به عنوان تحکیم کننده امنیت غذایی جایگاه بسیار ارزشمند و حساسی در این صنعت و در کشور دارند.
طی سالهای اخیر، تولید واکسنهای دامپزشکی در کشور پیشرفت بسیار گستردهای داشته است و اغلب واکسنهای مورد نیاز دام و طیور توسط موسسه رازی و شرکتهای بخش خصوصی تولید میشود که ضمن رفع نیازهای داخل کشور قابلیت صادرات به خارج نیز دارد.
موسسه سرم سازی رازی با قدمتی در حدود بیش از یک قرن، از پیشگامان و مراکز اصلی تولید داروهای دامپزشکی کشور محسوب میشود، این مرکز علاوه بر استان البرز که خاستگاه آن است، در برخی از مناطق کشور از جمله در استان کرمان برای تولید داروهای دامپزشکی شعبه فعال دارد.
سه دهه فعالیت موسسه سرمسازی رازی در کرمان
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه کرمان در سال ۱۳۷۴ با همت اعضای هیأت علمی و پرسنل بخش تحقیقات دامپزشکی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، راه اندازی شده است که در طول حدود سه دهه فعالیت توانسته با تولیدات خود، بخش قابل توجهی از نیاز واکسنهای دامپزشکی کشور را تامین کند.
با توجه به نیاز کشور در شرایط جنگ رمضان، از بهمن سال گذشته شعبه جنوب شرق موسسه رازی با برنامهریزی و اقدامات عملی توانسته است خط تولید واکسن قانقاریا را که به مدت ۱۰ سال غیرفعال شده بود مجدداً راه اندازی کرده و در سال جاری با افزایش تولید این محصول، تحول مثبتی در تامین نیاز کشور به آن ایجاد کند.
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی شعبه جنوب شرق -کرمان با اشاره به سابقه تولید واکسنهای مهم دامپزشکی در این شعبه اظهار کرد: در کرمان طی سالهای گذشته با تولید قریب به ۳۰ میلیون دُز از واکسن آنتروتوکسمی، بخش بزرگی از نیاز کشور به این فرآورده دامی را تامین میکرد.
دکتر مجتبی علیملائی با اشاره به راه اندازی مجدد خط تولید واکسن مهم قانقاریای عفونی کبد در شعبه کرمان تصریح کرد: شعبه کرمان در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ یکی از تولیدکنندگان اصلی این واکسن بود که به دلایلی به مدت ۱۰ سال متوقف شد، اما از اواخر سال گذشته با تلاش متخصصان این مجموعه، این محصول مجدداً به سبد تولیدات شعبه اضافه شد.
کرمان، خط مقدم تولید داروی قانقاریای دامپزشکی جنوب شرق کشور
وی بیان کرد: خط تولید واکسن قانقاریای عفونی کبد که از واکسنهای مهم دامپزشکی کشور محسوب میشود، با همت متخصصان شعبه کرمان موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی و با توجه به شرایط جنگی در کشور در سال گذشته و محدودتر شدن فعالیت سایر شعب، در کرمان مجددا راه اندازی شده است.
رئیس موسسه سرم سازی رازی شعبه جنوب شرق در کرمان تاکید کرد: سال ۱۴۰۵ و پس از تولید بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دز واکسن قانقاریا در بسته بندی ۱۰۰ دزی در بهار امسال، واکسن ۴۰ دزی این محصول نیز به تازگی به سبد محصولات شعبه کرمان اضافه شده است.
وی خاطر نشان کرد: تولید این واکسن کمک شایانی به اقتصاد مصرف کنندگان این فرآورده خواهد کرد تا بتوانند بر حسب نیاز خود واکسن را در بسته بندیهای ۱۰۰ و یا ۴۰ دزی تامین کنند.
تامین بالغ بر ۷۵ درصد واکسن قانقاریای کشور در کرمان
علی ملائی در ادامه گفت: واکسنهای تولید شده در کرمان در سطح کشور توزیع میشود و بیش از ۷۵ درصد نیاز کشور به واکسن قانقاریا توسط این شعبه تامین میشود.
وی گفت: قانقاریا یکی از بیماریهای مهم دامپزشکی است که واکسن آن سالانه ۲ مرتبه به دامهای نشخوارکننده تزریق میشود و در حال حاضر، واکسن کشته قانقاریای تولیدی موسسه رازی برای واکسیناسیون دامها و تامین امنیت دامی کشور مورد استفاده قرار میگیرد.