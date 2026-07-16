وزیر امور خارجه لبنان گفت استقرار فراگیر ارتش این کشور در تمامی خاک لبنان، منوط به خروج کامل و بی‌قیدوشرط نیروهای اسرائیلی از مناطق اشغالی و انحصار سلاح در اختیار دولت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیر امور خارجه لبنان با تأکید بر عزم بیروت برای اعمال حاکمیت کامل دولت بر تمامی خاک این کشور، اعلام کرده است که استقرار فراگیر ارتش در لبنان، منوط به خروج کامل نیرو‌های اسرائیلی از مناطق اشغالی و انحصار سلاح در اختیار دولت است.

یوسف رجی، تصریح کرده که تصمیم برای توقف عملیات نظامی حزب‌الله، یک اقدام حاکمیتی و داخلی محسوب می‌شود که با توافق چارچوب پیشین، زمینه‌سازی شده بود.

به گزارش الجزیره، وی با تأکید بر ضرورت تقویت اقتدار بیروت، خاطرنشان کرده است که هدف اصلی، گسترش حاکمیت دولت بر سراسر خاک لبنان است و این مهم، بدون عقب‌نشینی کامل و بی‌قیدوشرط اسرائیل از جنوب کشور، محقق نخواهد شد.

وزیر خارجه لبنان افزوده است که این کشور مسیر بازسازی دولتی را برگزیده که در آن، تصمیم‌گیری درباره سیاست خارجی و امنیت ملی، منحصراً و بدون مشارکت دیگران، در اختیار خود دولت باشد. وی در ادامه به موضوع سلاح و مقاومت اشاره کرده و گفته است که اتخاذ تصمیم برای پایان دادن به عملیات‌های نظامی حزب‌الله، یک امر حاکمیتی و لبنانی است و توافق چارچوب پیشین نیز راه را برای آن هموار ساخته است.

رجی در پایان تأکید کرده است که تدوین و اجرای سیاست خارجی کشور، در حال حاضر صرفاً در صلاحیت و تخصص دولت لبنان قرار دارد و برنامه استقرار ارتش در سراسر خاک لبنان، جدایی‌ناپذیر از خروج کامل اسرائیل از تمام اراضی اشغالی است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: وزیر خارجه لبنان ، حزب الله
خبرهای مرتبط
ادعای وزیر خارجه رژیم صهیونیستی: آماده اجرای «مناطق آزمایشی» در لبنان هستیم
آغاز دور دیگری از مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در رم
ارتش اسرائیل با نقض توافق جدید، خانه‌ها را در جنوب لبنان تخریب کرد و آتش زد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
منتظر بمانید انشالله خارج میشه.
۰
۰
پاسخ دادن
ونس: کارزار اسرائیل تلاش کرد افکار عمومی آمریکا را علیه دیپلماسی ایران جهت‌دهی کند
سقوط «عظمت آمریکا» در جنگ با ایران به روایت مقام ارشد روسیه
چین و پاکستان خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو بین آمریکا و ایران شدند
تردد تنها ۳ کشتی از تنگه هرمز در ۲۴ ساعت گذشته
اکسیوس: ترامپ از انتقاد نتانیاهو به فروش اف-۳۵ به ترکیه «عصبانی» شده است
رویترز: تصرف نفتکش شیمیایی در سواحل یمن به دزدی دریایی سومالی مرتبط است
انگلیس: نفتکش در نزدیکی عمان مورد اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت
کنست اسرائیل منحل شد؛ انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر برگزار می‌شود
زمان دیپلماسی بین آمریکا و ایران «به حالت تعلیق درآمده است»
چین ادعای ترامپ درباره مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرد
آخرین اخبار
آمریکا حضور مارکو روبیو در نشست آسه‌آن را تأیید کرد
روسیه خواستار آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز شد
حمله به نفتکش در پایانه خط لوله خزر در دریای سیاه
رویترز: تصرف نفتکش شیمیایی در سواحل یمن به دزدی دریایی سومالی مرتبط است
کرملین ادعا‌های دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرد
زمان دیپلماسی بین آمریکا و ایران «به حالت تعلیق درآمده است»
سوار شدن افراد مسلح بر کشتی تجاری در خلیج عدن
آرتی: جنگ ایران و آمریکا به «گربه شرودینگر» تبدیل شد؛ نه آمریکا توان شکست ایران را دارد، نه ایران توان آسیب بحرانی به آمریکا
دیپلمات پیشین هند: تنگه هرمز سلاح هسته‌ای ایران است
تردد تنها ۳ کشتی از تنگه هرمز در ۲۴ ساعت گذشته
کنست اسرائیل منحل شد؛ انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر برگزار می‌شود
چین و پاکستان خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو بین آمریکا و ایران شدند
انگلیس: نفتکش در نزدیکی عمان مورد اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت
چین ادعای ترامپ درباره مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرد
کره شمالی سئول را به دلیل نقشش در رزمایش دریایی آمریکا «دست‌نشانده» خواند
اکسیوس: ترامپ از انتقاد نتانیاهو به فروش اف-۳۵ به ترکیه «عصبانی» شده است
ترامپ چین را به دخالت در انتخابات ۲۰۲۰ متهم کرد؛ ادعایی در تضاد با ارزیابی نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا
ونس: کارزار اسرائیل تلاش کرد افکار عمومی آمریکا را علیه دیپلماسی ایران جهت‌دهی کند
سقوط «عظمت آمریکا» در جنگ با ایران به روایت مقام ارشد روسیه
آمریکا مدعی تصرف یک نفتکش ایرانی شد + فیلم
آتش‌سوزی یکی از پایگاه‌های آمریکایی در خاک کویت + فیلم
سنتکام: حملات هوایی علیه ایران از سر گرفته شد
پاسخ فوری برزیل به باج‌خواهی تجاری ترامپ
افشای همکاری نظامی عربستان و اسرائیل در مقابله با عملیات یمن
کاخ سفید: تحقیقات درباره حمله به مدرسه میناب ادامه دارد
ضربه ترامپ به اردوغان؛ دور زدن تنگه هرمز به قیمت حذف ترکیه از بازار نفت
قطر: در هیچ اقدام نظامی علیه ایران مشارکت نکرده‌ایم 
حزب‌الله فعالیت در سوریه را تکذیب کرد
دبی گزارش رویترز درباره وقوع انفجار در این شهر را تکذیب کرد
زرادخانه آمریکا برای بازسازی به ۱.۵ تریلیون دلار و ۴ سال زمان نیاز دارد