باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیر امور خارجه لبنان با تأکید بر عزم بیروت برای اعمال حاکمیت کامل دولت بر تمامی خاک این کشور، اعلام کرده است که استقرار فراگیر ارتش در لبنان، منوط به خروج کامل نیرو‌های اسرائیلی از مناطق اشغالی و انحصار سلاح در اختیار دولت است.

یوسف رجی، تصریح کرده که تصمیم برای توقف عملیات نظامی حزب‌الله، یک اقدام حاکمیتی و داخلی محسوب می‌شود که با توافق چارچوب پیشین، زمینه‌سازی شده بود.

به گزارش الجزیره، وی با تأکید بر ضرورت تقویت اقتدار بیروت، خاطرنشان کرده است که هدف اصلی، گسترش حاکمیت دولت بر سراسر خاک لبنان است و این مهم، بدون عقب‌نشینی کامل و بی‌قیدوشرط اسرائیل از جنوب کشور، محقق نخواهد شد.

وزیر خارجه لبنان افزوده است که این کشور مسیر بازسازی دولتی را برگزیده که در آن، تصمیم‌گیری درباره سیاست خارجی و امنیت ملی، منحصراً و بدون مشارکت دیگران، در اختیار خود دولت باشد. وی در ادامه به موضوع سلاح و مقاومت اشاره کرده و گفته است که اتخاذ تصمیم برای پایان دادن به عملیات‌های نظامی حزب‌الله، یک امر حاکمیتی و لبنانی است و توافق چارچوب پیشین نیز راه را برای آن هموار ساخته است.

رجی در پایان تأکید کرده است که تدوین و اجرای سیاست خارجی کشور، در حال حاضر صرفاً در صلاحیت و تخصص دولت لبنان قرار دارد و برنامه استقرار ارتش در سراسر خاک لبنان، جدایی‌ناپذیر از خروج کامل اسرائیل از تمام اراضی اشغالی است.

منبع: الجزیره