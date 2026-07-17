دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر خام گفت: بنابر آمار ماهانه ۲۲۰ هزار تن شکر در کشور مصرف می شود و مشکلی در تامین این میزان وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مریم قوام معنوی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر خام با بیان اینکه مشکلی در تامین شکر نداریم، گفت: در حال حاضر شکر خام با نرخ مصوب در سامانه بازارگاه موجود است و مشکلی در زمینه تامین وجود ندارد.

به گفته وی، همه ساله در فصل تابستان پیک مصرف شکر در کشور است که با کاهش قدرت خرید خانوار و افت مصرف شیرینی و شکلات، مصرف ماهانه شکر به ۲۲۰ هزار تن رسیده است، درحالیکه سنوات قبل در این مقطع مصرف ۳۰۰ هزار تن بود.

قوام معنوی ادامه داد: بنابر آمار از ابتدای سال ۳۲۰ تا ۳۳۰ هزار تن شکر وارد شده که براین اساس کماکان آرامش بر بازار حاکم است.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر خام گفت:بنابر آمار سالانه حداکثر یک میلیون تن نیاز به واردات داریم که ۷۵۰ هزار تن آن در ابتدای سال باید انجام شود.

برچسب ها: تولید شکر ، واردات شکر ، بازار شکر
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