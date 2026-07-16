رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا گفت: همکاری‌های مشترک ایران و عراق باید در سطح راهبردی بین پلیس مبارزه با مواد مخدر دو کشور تقویت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ایرج کاکاوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در راس هیئتی با استقبال سپهبد «زرکانی»؛ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور عراق، وارد این کشور شد. 

 در ابتدای این سفر هیئت اعزامی از کشورمان با سپهبد «حسین العوادی»؛ سرپرست وزارت کشور عراق دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

 سردار کاکاوند در این دیدار و نشست تخصصی ضمن اشاره به همکاری‌های خوب صورت گرفته در سنوات گذشته و نتایج رضایت بخش عملیات‌های مشترک توسط دو کشور ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها بتواند در سطح راهبردی بین پلیس مبارزه با مواد مخدر دو کشور ادامه یابد و تقویت شود.

در ادامه این سفر، روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر دو کشور جلساتی در خصوص ماموریت‌های پیش رو از جمله راهپیمایی عظیم اربعین، روان سازی تردد زائران در پایانه‌های مرزی، حضور پررنگ‌تر طرف عراقی در مبادی خروجی آن کشور به منظور انجام اقدامات موثری‌تر و ... گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

برچسب ها: ایران و عراق ، پلیس مواد مخدر
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