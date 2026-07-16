باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - در حالی که گرمای تابستان در بسیاری از نقاط کشور خودنمایی می‌کند، در ارتفاعات شمال غربی استان چهارمحال و بختیاری، جایی که کوه‌های «دز اسپید» و «پیرسیم» به هم می‌رسند، آبشاری خروشان، قطعه‌ای از بهشت را در دل کوهستان نیاکان متولد کرده است.

آبشار «سورنگان» یکی از کم‌نظیرترین و بکرترین جاذبه‌های طبیعی شهرستان کوهرنگ است که این روز‌ها با جلوه‌گری در هوای مطبوع تابستانی، مقصدی رویایی برای طبیعت‌گردان و ماجراجویان محسوب می‌شود.

این آبشار تماشایی با دهانه‌ای ۲۰ متری و ارتفاعی حدود ۱۵ متر، با صلابت بر پهنه صخره‌ها می‌کوبد و در پایین‌دست با پیوند خوردن به چشمه‌های جوشان برآمده از برف‌های قله پیرسیم، رودخانه سورنگان را شکل می‌دهد؛ رودخانه‌ای که در دره سورنگان، مسیر خود را به سوی دشت‌های سرسبز باز می‌کند.

دسترسی به این شاهکار طبیعت، نیازمند یک پیاده‌رویِ است. مسافران برای رسیدن به این آبشار باید مسیری بسیار زیبا، سرسبز و مفرح را از روستای نیاکان طی کنند؛ سفری ۴ ساعته که به گفته گردشگران، مسیر رسیدن به مقصد، به اندازه خودِ آبشار لذت‌بخش و تماشایی است.

این جلوه‌های خیره‌کننده از این طبیعت حاصلِ نگاهِ ظریف و ثبتِ هنرمندانه میثم بابایی فارسانی عکاس خوش‌ذوق استان است که توانسته است رقص آب و سنگ را در قاب‌های تابستانی به زیبایی هرچه تمام‌تر به تصویر بکشد.