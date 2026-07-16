اهتزاز پرچم خونخواهی امام شهید در قم + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0636\u0648\u0631 \u067e\u0631\u0634\u0648\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062e\u06cc\u0632\u0634\u06cc \u0639\u0638\u06cc\u0645\u060c \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u0648\u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u0634\u0645\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0648 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u067e\u0631\u0686\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0631\u062e \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0631\u0647\u0628\u0631\u06cc \u0646\u0645\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0648\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0647\u0646\u0648\u0632 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0645 \u0622\u0646 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0628\u0627 \u0645\u0641\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0648 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u0628\u06cc \u0639\u062f\u0627\u0644\u062a\u06cc \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u062e\u0648\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\u00a0\n