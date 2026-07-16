باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اهتزاز پرچم خونخواهی امام شهید در قم + فیلم

خونخواهی رهبر شهید مطالبه اصلی مردم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضور پرشور مردم نمایش خیزشی عظیم، برای خونخواهی از دشمنان اسلام و ایران است.

پرچم‌های سرخ در مراسم تشییع رهبری نمادی از خونی است که هنوز انتقام آن گرفته نشده و با مفاهیم شهادت و مقاومت در برابر بی عدالتی پیوند خورده است. 

 

مطالب مرتبط
اهتزاز پرچم خونخواهی امام شهید در قم + فیلم
young journalists club

آیین بزرگداشت آقای شهید ایران در گلستان شهدای اصفهان + فیلم

اهتزاز پرچم خونخواهی امام شهید در قم + فیلم
young journalists club

ادعای فشار بر خبرنگاران پس از پوشش مراسم تشییع در ایران + فیلم

اهتزاز پرچم خونخواهی امام شهید در قم + فیلم
young journalists club

بوی پیراهن خونین کسی می‌آید + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم
۱۰۵۶

روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
اعتراف کم‌سابقه افسر ارشد سابق سیا؛ ما نمی‌توانیم ایران را شکست دهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند! + فیلم
۱۰۴۴

اعتراف کم‌سابقه افسر ارشد سابق سیا؛ ما نمی‌توانیم ایران را شکست دهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند! + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
عاقبت جنگ یک تریلیون دلاری، شکست اهداف آمریکا و پایان حضور واشنگتن در منطقه + فیلم
۸۳۲
نماینده کنگره آمریکا مطرح کرد:

عاقبت جنگ یک تریلیون دلاری، شکست اهداف آمریکا و پایان حضور واشنگتن در منطقه + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
ادعای عدم حمله آمریکا به مناطق غیرنظامی، «دروغی بزرگ» است + فیلم
۷۷۴

ادعای عدم حمله آمریکا به مناطق غیرنظامی، «دروغی بزرگ» است + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
باتلاق نظامی آمریکا در ایران + فیلم
۵۶۷

باتلاق نظامی آمریکا در ایران + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ما صلح لازم داریم.دنبال جنگ نیستیم.
۰
۰
پاسخ دادن