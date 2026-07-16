درگیری دسته جمعی با سلاح سرد و گرم در میدان تره بار شیراز، ۴ مصدوم به همراه داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری در میدان تره بار شیراز، ماموران انتظامی کلانتری ۳۵ پل فسا به محل مورد نظر اعزام شدند.

او افزود: با حضور ماموران در محل درگیری و در بررسی‌های دقیق مشخص شد، ۷ نفر با سلاح سرد و گرم با یکدیگر درگیر شده و منجر به مصدومیت ۴ نفر از طرفین دعوا شده‌اند که با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیسی عاملان نزاع دسته جمعی شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت و تاکید بر اینکه شهروندان برای حل مشکل و اختلاف‌های خود از راه‌های قانونی اقدام کنند، گفت: پلیس به منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و به صورت شبانه روز تلاش می‌کند و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس فارس