باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک النبطیه الفوقا در جنوب لبنان + فیلم

صهیونیست‌ها شهرک النبطیه الفوقا در جنوب لبنان را بمباران کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه الجزیره از حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک النبطیه الفوقا در جنوب لبنان در ادامه نقض آتش بس خبر داد.

 

مطالب مرتبط
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک النبطیه الفوقا در جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

وداع خانواده شهید سید حسن نصرالله با قائد شهید + فیلم

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک النبطیه الفوقا در جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

روایت المنار از خیل عظیم شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید در مسجد جمکران + فیلم

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک النبطیه الفوقا در جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

تداوم حملات اسرائیلی به جنوب لبنان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم
۱۰۵۶

روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
اعتراف کم‌سابقه افسر ارشد سابق سیا؛ ما نمی‌توانیم ایران را شکست دهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند! + فیلم
۱۰۴۴

اعتراف کم‌سابقه افسر ارشد سابق سیا؛ ما نمی‌توانیم ایران را شکست دهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند! + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
عاقبت جنگ یک تریلیون دلاری، شکست اهداف آمریکا و پایان حضور واشنگتن در منطقه + فیلم
۸۳۲
نماینده کنگره آمریکا مطرح کرد:

عاقبت جنگ یک تریلیون دلاری، شکست اهداف آمریکا و پایان حضور واشنگتن در منطقه + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
ادعای عدم حمله آمریکا به مناطق غیرنظامی، «دروغی بزرگ» است + فیلم
۷۷۴

ادعای عدم حمله آمریکا به مناطق غیرنظامی، «دروغی بزرگ» است + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
باتلاق نظامی آمریکا در ایران + فیلم
۵۶۷

باتلاق نظامی آمریکا در ایران + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha