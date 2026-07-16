باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - ریک سانچز، خبرنگار آمریکایی در گفتوگو با پرستیوی گفت: آمریکا و غرب یا همان چیزی که برخی آن را هژمونی غرب مینامند، با رقیبی همتراز روبهرو شدهاند. بدون تردید، روسیه و چین برای آنها یک رقیب همتراز است و آنها در برابر ایران هم به رقیبی هموزن برخورد کردهاند. این مثلث ایران، چین و روسیه ائتلافی بسیار قدرتمند است. حتی اگر فقط به این واقعیت توجه کنیم که اکنون بخش بزرگی از جهان از ایران حمایت میکند، دلیلش این است که ایران در نگاه بسیاری طرف ضعیفتری بود، که مورد تعرض قرار گرفت. کشوری که به آن حمله شد. به همین خاطر افراد زیادی از ایران حمایت میکنند.
این خبرنگار آمریکایی ادامه داد: جمعیت جهان حدود ۸.۳ میلیارد نفر است، درست است؟ از این تعداد، حدود ۷.۵ میلیارد نفر در کشورهایی زندگی میکنند که خارج از بلوک غرب است و از ایران حمایت میکنند. این تصمیمگیرندگان و صاحبان قدرت در غرب در مجموع فقط حدود یک میلیارد نفر جمعیت دارند. در مقابل، بقیه جهان ۷.۵ میلیارد نفر جمعیت دارد. به نظر شما چه کسی قدرت بیشتری خواهد داشت؟ چه کسی اقتصاد قویتری خواهد داشت؟ چه کسی ارتش بزرگتری در اختیار خواهد داشت؟ به همین دلیل، آنها باید راهی برای همزیستی و کنار آمدن با دیگران پیدا کنند؛ نه اینکه مدام دست به کشتار، حمله و تلاش برای سلطه بر دیگران بزنند.