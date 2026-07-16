ریک سانچز، خبرنگار آمریکایی گفت: ایران به رقیبی هم‌تراز برای آمریکا و غرب تبدیل شده و در کنار روسیه و چین، مثلثی قدرتمند را در برابر هژمونی غرب تشکیل داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - ریک سانچز، خبرنگار آمریکایی در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی گفت: آمریکا و غرب یا همان چیزی که برخی آن را هژمونی غرب می‌نامند، با رقیبی هم‌تراز رو‌به‌رو شده‌اند. بدون تردید، روسیه و چین برای آنها یک رقیب هم‌تراز است و آنها در برابر ایران هم به رقیبی هم‌وزن برخورد کرده‌اند. این مثلث ایران، چین و روسیه ائتلافی بسیار قدرتمند است. حتی اگر فقط به این واقعیت توجه کنیم که اکنون بخش بزرگی از جهان از ایران حمایت می‌کند، دلیلش این است که ایران در نگاه بسیاری طرف ضعیف‌تری بود، که مورد تعرض قرار گرفت. کشوری که به آن حمله شد. به همین خاطر افراد زیادی از ایران حمایت می‌کنند.

این خبرنگار آمریکایی ادامه داد: جمعیت جهان حدود ۸.۳ میلیارد نفر است، درست است؟ از این تعداد، حدود ۷.۵ میلیارد نفر در کشور‌هایی زندگی می‌کنند که خارج از بلوک غرب است و از ایران حمایت می‌کنند. این تصمیم‌گیرندگان و صاحبان قدرت در غرب در مجموع فقط حدود یک میلیارد نفر جمعیت دارند. در مقابل، بقیه جهان ۷.۵ میلیارد نفر جمعیت دارد. به نظر شما چه کسی قدرت بیشتری خواهد داشت؟ چه کسی اقتصاد قوی‌تری خواهد داشت؟ چه کسی ارتش بزرگ‌تری در اختیار خواهد داشت؟ به همین دلیل، آنها باید راهی برای همزیستی و کنار آمدن با دیگران پیدا کنند؛ نه اینکه مدام دست به کشتار، حمله و تلاش برای سلطه بر دیگران بزنند.

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برچسب ها: هژمونی غرب ، ایران ، جنگ تحمیلی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اگه واقعاً اینجوری بود مردم دنیا نتانیاهو و ترامپ دیوانه را درسته می خوردند تا دنیا شاهد این همه ظلم وستم خونریزی نباشه
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
امار را از کجا اوردید؟!
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
آمریکا یک مأموریت حدودأ 200 تا 300 ساله داشته ه رو به پایان است.
بنیانگذاران آمریکا در حال محو آن هستند.
اما صهیونیست‌ها نیست شان زود تر است.
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
هندوانه نزار زیر بغل ما
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۹:۲۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
سلام
اگر بتونیم الان یکیرو در غرب ترور کنیم خیلی خوبه .
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
امریکا باید احترام بذاره ب حاکمیت ایران برتنگه هرمز
موشک جواب موشک
....

اخرش تحریم جواب تحریم
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
آمریکا = جنگل وحوش
۸
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
جز ده دوازده نفر از طالبان ، ده دوازده نفر در عراق که در امدشون از ماس هیچکسی در دنیا مارو دوس نداره
۱۳
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
از اوضاع و احوال اقتصادی
حال و روز و گرانی مشخصه 10میلیارد حامی هستند!!!!!!!!!
۳
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
طبق آخرین آمار صد میلیارد نفر در جهان بحمدالله از ایران حمایت میکنند
۳
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا
۳
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
کمی اغراق کن!
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
خخخخ حتی مریخی ها ، اما هیک کس حاظر نیست با تیم فوتبال ایران بازی دوستانه بازی کنه
۳
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
افرین
۶
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
کل دنیا ایقد نیس ک
۳
۶
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