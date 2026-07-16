سخنگوی وزارت امور خارجه گفت چین همچنان از کوبا در مقابله با دخالت خارجی حمایت قاطع می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز پنج‌شنبه اعلام کرد که چین همچنان از کوبا در حفظ حاکمیت ملی و مقابله با دخالت خارجی حمایت قاطع خواهد کرد.

لین جیان، این اظهارات را در نشست خبری روزانه در پاسخ به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا اخیراً امکان انجام عملیات نظامی علیه کوبا را بررسی کرده‌اند، بیان کرد.

لین افزود که ایالات متحده باید فوراً هرگونه تهدید نظامی و محاصره علیه کوبا را متوقف کند.

لین گفت که چین به شدت مخالف استفاده از زور یا تهدید به زور در روابط بین‌الملل است و افزود که چنین اقداماتی به شدت منشور سازمان ملل را نقض کرده و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی و منطقه‌ای محسوب می‌شود.

منبع: سی جی ان

برچسب ها: وزارت خارجه چین ، کوبا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
همان طور که با اقدام نظامی علیه ایران مخالف بود اینا نه کور می کنند نه شفا میدن فقط بر اساس منافع خود حرف میزنند عمل در کار نیست؟!؟!؟!؟؟؟؟
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