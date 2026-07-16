باشگاه خبرنگاران جوان - رشتههای شناور، رشتههایی هستند که داوطلب میتواند بدون در نظر گرفتن نوع مدرک فارغالتحصیلی خود در دوره کارشناسی، به عنوان رشته امتحانی دوم در کنار رشته اصلی آزمون کارشناسی ارشد انتخاب و در رقابتهای آن شرکت کند.
سازمان سنجش آموزش کشور، همه ساله تعدادی از رشتههای دفترچه ثبتنام آزمون کارشناسی ارشد را به عنوان کد رشته شناور اعلام میکند و متقاضیان در صورت تمایل میتوانند همزمان در آزمون دو رشته (یک رشته شناور و یک رشته اصلی) شرکت کنند.
آزمون رشتههای شناور، در زمان جدا از آزمون رشتههای اصلی برگزار میشود تا داوطلبان بتوانند در هر دو آزمون شرکت کنند، هر چند، برخی داوطلبان کارشناسی ارشد، رشتههای شناور را به عنوان رشته اصلی امتحانی خود انتخاب میکنند و فقط در آزمون یکی از این رشتهها شرکت میکنند.
از همین رو، سازمان سنجش، دومین نیمروز برگزاری آزمون کارشناسی ارشد امسال را به برگزاری آزمون رشتههای شناور اختصاص داده است که رقابت در این رشتهها در نوبت بعد از ظهر امروز، پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور ۶۶ هزار و ۴۹۰ داوطلب برگزار میشود.
از مجموع داوطلبان رشتههای شناور کارشناسی ارشد امسال، ۵۴ درصد را داوطلبان زن و ۴۶ درصد را داوطلبان مرد شامل میشوند.
تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ نامنویسی کردهاند و رقابتهای این آزمون در دو نوبت صبح و بعدازظهر امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه و صبح فردا؛ جمعه ۲۶ تیرماه و بر اساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی هر متقاضی در ۶ گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی برگزار میشود.
درهای حوزههای امتحانی داوطلبان نوبت بعدازظهر امروز از ساعت ۱۴:۳۰، بسته شده و فرآیند آزمون از ساعت ۱۵ آغاز شده است.
بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، با دستگاههای اجرایی ذیربط مانند وزارت کشور، وزارت نیرو و اورژانس در مورد برقراری و ثبات جریان انرژی، حفاظت حوزههای برگزاری آزمون کارشناسی ارشد و بسیج منابع و امکانات در سطح ملی و استانی هماهنگی و مکاتبات لازم انجام شده است.