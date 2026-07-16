باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در دیداری که فرمانده ارشد ارتش جمهوری اسلامی ایران در استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از فرماندهان عالی رتبه ردههای مختلف ارتش در استان فارس با وی داشتند، با اشاره به تجربیات خود در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: حضور در صحنههای بحرانی و تجربیات مدیریتی در دوران دفاع مقدس و شرایط دشوار در عرصههای نظامی و غیرنظامی، نگاه مدیران و فرماندهان ستادی و عملیاتی را نسبت به مفهوم مدیریت بحران و الزامات تصمیمگیری در شرایط ویژه دگرگون کرده است.
او با یادآوری خاطرات حضور در جبهههای دفاع مقدس و چند عملیات سرنوشتساز جنگ تحمیلی، افزود: تجربههای میدانی نشان میدهد که در شرایط بحران، اولویتها و شیوههای مدیریت متناسب با اقتضائات زمان تغییر میکند و همه ظرفیتهای موجود باید در راستای عبور موفق از شرایط بحرانی به ویژه جنگ بهکار گرفته شود.
رئیس شورای تأمین استان فارس تصریح کرد: در جریان جنگها و تهاجمات آمریکایی - صهیونیستی اخیر به کشور؛ در جلسات مدیریت بحران و شورای تأمین استان، همواره بر این موضوع تأکید شد که در شرایط تهدید و بحران، تمامی توان مدیریتی استان، ظرفیتها و امکانات دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم باید در چارچوبی منسجم و هماهنگ، در خدمت تأمین امنیت و پشتیبانی از مأموریتهای یگانهای نظامی و امنیتی برای دفاع از حریم کشور قرار گیرد.
امیری با تأکید بر این موضوع که در شرایط بحرانی و هنگام مواجهه با تهدیدات امنیتی، استاندار به عنوان نماینده حاکمیت در استان و همه مدیران اجرایی باید در جایگاه پشتیبان و همراه نیروهای مسلح ایفای نقش کنند، افزود: در استان فارس و در طول دوران جنگ و تهاجم با بسیج همه ظرفیتها و امکانات موجود، زمینه انجام مأموریتها برای نیروهای نظامی و امنیتی تسهیل شد؛ بهگونهای که این عزیزان بتوانند با تمرکز کامل و بدون دغدغههای جانبی، مسئولیت خطیر تأمین امنیت و دفاع از کشور را به انجام رسانند.
فرمانده ارشد ارتش در استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد، نیز در این دیدار صمیمی دیدار لوح تقدیر امیر دریادار حبیب الله سیاری؛ رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران را به پاس نقشآفرینی استاندار و رئیس شورای تأمین فارس در پشتیبانی از مأموریتهای نظامی ارتش اهدا کرد.
امیر سرتیپ ابوالقاسم رضایی همچنین با قدردانی از رویکرد حمایتی استاندار فارس، از مساعدتها وی در دوران مدیریت بحران و شرایط جنگی یاد کرد و گفت: حمایتها و پشتیبانیهای صورتگرفته استاندار محترم به عنوان رئیس شورای تأمین فارس در دوران مدیریت بحران و شرایط جنگی، بهویژه در جلسات شورای تأمین و شورای مدیریت بحران، بیانگر شناخت دقیق ایشان از الزامات و اقتضائات حوزههای نظامی و امنیتی است.
او افزود: تأکید مستمر استاندار محترم بر ایفای نقش پشتیبان و همراهی فرماندهان نظامی، موجب شکلگیری هماهنگی و همافزایی بیشتر میان بخشهای مدیریتی، اجرایی و نیروهای مسلح شد و زمینه را برای اتخاذ تصمیمهای سریعتر و مؤثرتر در شرایط حساس جنگی فراهم کرد.
امیر سرتیپ رضایی ادامه داد: این رویکرد، ضمن تقویت انسجام میان مدیریت مدنی و نظامی، تأثیر بسزایی در ارتقای روحیه، انگیزه و اطمینان خاطر نیروها، سربازان و فرماندهان داشت و به افزایش آمادگی و کارآمدی مجموعههای مسئول در انجام مأموریتهای محوله کمک کرد.
او همچنین با اشاره به بازدیدهای میدانی استاندار از پایگاههای نیروی زمینی، هوایی و پدافند ارتش، از توجه ویژه وی به ارتقای بنیه دفاعی استان قدردانی کرد و افزود: تقدیم این لوح تقدیر از سوی امیر دریادار سیاری، معاون هماهنگکننده و رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، به رسم سپاس از نگاه حمایتگرانهای است که استاندار فارس نسبت به مجموعههای پدافندی و عملیاتی ارتش در استان داشتند.
در این دیدار امیر سرتیپ دوم خلبان افشین سوریایی؛ فرمانده منطقه هوایی شهید دوران شیراز، امیر سرتیپ دوم فتحعلی زارع فخری؛ فرمانده پدافند غیرعامل استان فارس، حجتالاسلام عباس برهانی نسب؛ رئیس عقیدتی سیاسی ارتش در استان فارس؛ رئیس حفاظت اطلاعات ارتش در استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز امیر سرتیپ رضایی را همراهی کردند.
منبع: استانداری فارس