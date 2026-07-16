عبادی گفت: هم اینک در کشور به حدود ۱۰۰ هزار پرستار نیاز داریم، برای آزمون استخدامی امسال مجوز جذب ۶۰ هزار نیروی انسانی داده شده که نیمی از آن در حوزه پرستاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عبادی روز پنجشنبه در آیین اختتامیه دومین اجلاس ملی مدیران پرستاری دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های سراسر کشور که در مجتمع شهدای سلامت مشهد برگزار شد، افزود: آزمون استخدامی پس از تایید مجوزهای آن در نیمه دوم سال جاری برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: در سال جاری بحث توسعه سرمایه انسانی در حوزه پرستاری به‌ طور جد برای خدمات بهتر و باکیفیت‌تر دنبال شده است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: ما باید به جای کمبود پرستاران روی توانمندی این گروه اشاره کنیم، پرستارانی که معنویت و ارزش کار خود را به‌ خوبی می‌دانند و این موضوع را با موارد مادی و مشکلات کاری خود دخیل نمی‌کنند.

وی تاکید کرد: بحث تخصصی‌سازی در حوزه پرستاری به‌ طور جد دنبال می‌شود تا خدمات پرستاری مورد نیاز بیماران به شکلی بهتر، تخصصی‌تر و مثمرثمر تر ارائه شود.

عبادی اضافه کرد: همچنین بر اصلاح نظام پرداخت و عدالت در این حوزه تاکید داریم و تمام تلاشمان این است که اقدامات صورت گرفته‌ مورد رضایت پرستاران عزیز واقع شود.

وی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و حمایت مسوولان قضایی امضای الکترونیک پرستاری را فعال کردیم و در کنار آن بر توسعه و خدمات پرستاری خارج از چهارچوب بیمارستان نظیر خدمات پرستاری در منزل، مراقبت‌های تسکینی و برنامه پرستار پیگیر تاکید شده است.

به گفته وی، از سال ۱۴۰۰ تاکنون تعداد بیماری‌های مزمن زیر پوشش در برنامه پرستار پیگیر سه برابر شده و از پنج به ۱۶ بیماری مزمن افزایش یافته و بدون شک هرچه قدر که میزان بستری‌ها کاهش یابد به همان نسبت بار هزینه‌های حوزه سلامت کاهش می‌یابد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنانش گفت: در ایام تشییع رهبر شهید ۸۰۰ پرستار داوطلب از طریق سامانه ۴۰۳۰ خدمات تلفنی و مشاوره‌ای به مردم ارائه دادند که بیشتر آنها در موضوع گرمازدگی بود.

مشکلات امروز پرستاران خارج از نظام سلامت است

رییس سازمان نظام پرستاری کشور نیز در این اجلاسیه گفت: مشکلات امروز پرستاران خارج از نظام سلامت بوده و اگر می‌بینیم که حقوق یک پرستار کمتر از رقم عادلانه است مشکل در جای دیگری است و اگر بیش از ۸۰ ساعت اضافه کار می‌ایستد و حق و حقوق قانونی‌اش را نمی‌گیرد مورد ظلم واقع شده است.

دکتر احمد نجاتیان افزود: از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونان توسعه و پرستاری این وزارتخانه می‌خواهیم که به‌ طور جد پیگیر حق و حقوق و خواسته‌های به‌ حق پرستاران باشند.

وی ادامه داد: عمده مشکل پرستاران پرداختی معوق بیمارستان‌ها به جهت عدم پرداخت و ناترازی بیمه‌ها بوده و نکته مهمتر هم عدم بازپرداخت شفاف بوده است.

رییس سازمان نظام پرستاری کشور با بیان این که ما به تعداد جذب هر سال همان میزان خروجی داریم و جذب نیروی جدید عملاً جایگزین‌های این افراد بوده و پاسخگوی کسری‌ها نیست، بیان کرد: مشکل کمبود پرستار مشهود است، به ازای هر تخت یک پرستار نیاز است و در برخی استان‌های جنگی ‌مانند هرمزگان این عدد نیم است که خود یک فاجعه بوده و افراد پذیرفته شده در آزمون هم هنوز به‌ طور کامل وارد سیستم کاری نشده‌اند.

وی اظهار کرد: امروز هرمزگان و اهواز تحت بمباران است و دغدغه‌های پرستاری این است که آیا پول روزهای تعطیل به دلیل گرما پرداخت می‌شود یا خیر، تعطیلی‌ که برای پرستاران نبوده و باید برای این گروه اضافه کار لحاظ شود.

نجاتیان با بیان این که ساعت اضافه کاری هفتگی برای تمامی گروه‌ها ۳۰ ساعت بوده، اما برای پرستاران ۴۰ ساعت است، عنوان کرد: سال گذشته بر اساس دستور رییس جمهور قرار بود که تعرفه پرستاران ۱۰۰ درصد افزایش یابد که به علت شرایط جنگی ۶۰ درصد آن محقق شد که ما هم قبول کردیم، اما در برخی جاها تا ۱۲۰ درصد اضافه شد که این عادلانه نیست و اگر شرایط جنگی هست برای همه است و نباید تنها از افزایش‌های پرستاران کسر شود.

به گفته وی، در کنار اخلاق حرفه‌ای و حضور مسئولیت‌مدارانه پرستاران، بر منشور اخلاقی پرستاری و حفط حقوق بیمار هم تاکید داریم و برای اولین بار این منشور در پایه حقوق پرستاران با ۱۷ بند تصویب شد.

لزوم اصلاح تعرفه پرستاری بر اساس استانداردهای جهانی

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این اجلاسیه خطاب به معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: شما اگر چه در حوزه پرستاری و زمینه حقوق آنان نمی توانید خیلی دستکاری بکنید اما در موضوع اضافه کار و اصلاح آن به خوبی عمل کردید، اما آنچه که باید هدف‌گذاری کنید که مورد تاکید رهبر شهیدان هم هست، موضوع تعرفه گذاری و اصلاح تعرفه است و عدالت در پرداخت باید در تعرفه اصلاح بشود.

دکتر محمود شبستری با تاکید بر این که باید یک نسبتی بین تعرفه پرستاری و تعرفه پزشک باشد، ادامه داد: در حالی که اکنون تعرفه پرستاری زیر پنج یا هفت درصد است و این میانگین در دانشگاه های علوم پزشکی زیر ۱۰ درصد است که راهکار آن اصلاح تعرفه بر اساس استانداردهای جهانی است، چیزی که امام شهیدمان نیز بر اجرای آن تاکید داشتند.

وی بیان کرد: اکنون باید اصلاح تعرفه صورت گیرد تا بسیاری از مشکلات این حوزه حل شود و وزارت بهداشت باید از سازمان برنامه و بودجه، شورای بیمه مطالبه گری کند.

حضور ۶ هزار داوطلب حوزه درمان برای مراسم تشییع رهبر شهید

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بخشی از سخنانش پیرامون آمادگی این دانشگاه برای پوشش مراسم تشییع پیکر قائد شهید امت در شهر مشهد با حضور میلیونی جمعیت زئران و مجاوران گفت: در این مراسم با مشارکت و حضور میدانی حدود ۶ هزار داوطلب از سراسر کشور اعم از پزشکان، پرستاران، پرسنل اورژانس خدمات رسانی به خوبی مدیریت شد و مشکلی پیش نیامد.

دکتر شبستری افزود: برای پوشش این مراسم در طول مسیر تشییع که حدود هشت کیلومتر بود، ما چهار بیمارستان صحرایی و یک بیمارستان نیز داخل حرم مطهر رضوی، ۸۰ بیمارستان کوچک با ظرفیت هرکدام حدود ۱۲ تخت به عنوان پست پیشرفته پزشکی و درمانی، ۳۵۰ تیم دو نفره واکنش سریع در حوزه درمان و ۳۵۰ تیم دو نفره واکنش سریع در حوزه بهداشت را برای ارایه خدمات درمانی به شرکت کنندگان مستقر کردیم.

وی با بیان این که معمولا در تجمعات انبوه و اجتماعات بزرگ بین نیم تا ۲ درصد افراد برای دریافت خدمات درمانی به حوزه درمان مراجعه می کنند، ادامه داد: در روز مراسم تشییع پیکر قائد شهید امت در مشهد ۶۷ هزار نفر در این مراکز درمانی پذیرش شدند و از خدمات بهداشتی و درمانی بهرمند شدند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به پای کار بودن و حضور میدانی حوزه بهداشت و درمان، بیمارستان های دولتی و خصوصی و خیریه ای، بسیج جامعه پزشکی و هلال احمر در روز مراسم تشییع پیکر قائد شهید امت در مشهد افزود: اگر چه در این روز ما در بین بیماران موارد سکته قلبی، سکته مغزی، شوک زدگی و گرما زدگی بسیار داشتیم اما خوشبختانه خروجی آن، بدون فوتی و بدون بیمار بدحال بود.

تقدیر از ۱۴ برگزیده کشور در حوزه پرستاری

در ارزیابی صورت گرفته از ۶۴ دانشگاه و دانشکده پرستاری سراسر کشور، ۱۴ مجموعه برتر در حوزه پرستاری انتخاب شدند و از دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم بیمارستان حضرت قائم(عج) به عنوان مجموعه برتر معرفی و تقدیر شد.

همچنین در این مراسم از خانواده‌های معزز ۱۵ پرستار شهید و شهیده جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم که در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان در حین خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، تقدیر به عمل آمد.



پرستاران حاضر در این مراسم در حمایت از کشور شعار «خانواده درمانیم، جانفدای ایرانیم» سر دادند و جنایات وحشیانه آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب و کودک کش را در به شهادت رساندن

رهبر و قائد اُمت، نخبگان، دانشمندان، پزشکان، پرستاران، فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی و دانش‌آموزان مظلوم و بی‌گناه مینابی محکوم کردند.

کادر سلامت در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم شهدای زیادی تقدیم کرده است که ۱۵ نفر از آنها پرستاران عزیز شهید و شهیده هستند، پرستارانی که از همه چیز خود در راه خدمت‌ به مردم و سلامت هموطنان خود گذشتند.