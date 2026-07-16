باشگاه خبرنگاران جوان - سید جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، در تشریح این حادثه اظهار کرد: گزارش وقوع تصادف در مسیر شمال به جنوب خط ویژه اتوبوسرانی خیابان ولیعصر، مقابل پارک ساعی، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان حدود چهار دقیقه پس از اعلام حادثه به محل رسیدند و مشاهده کردند یک دستگاه اتوبوس که به دلیل نقص فنی در حاشیه مسیر متوقف شده و فاقد مسافر بود، به دلایل نامشخص به حرکت درآمده و با پنج دستگاه موتورسیکلت و دو دستگاه خودروی سواری برخورد کرده است.

ملکی ادامه داد: در جریان این حادثه یکی از موتورسیکلت‌ها دچار آتش‌سوزی شد که آتش‌نشانان بلافاصله آن را مهار کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران با بیان اینکه در این حادثه شش مرد مصدوم شدند، گفت: دو نفر به صورت سرپایی در محل درمان شدند و چهار مصدوم دیگر برای ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

وی تأکید کرد: این حادثه خوشبختانه هیچ فوتی نداشت و پس از انجام عملیات ایمن‌سازی، محل حادثه به عوامل امدادی و شرکت واحد اتوبوسرانی تحویل داده شد و نیروهای آتش‌نشانی به ایستگاه‌های خود بازگشتند.